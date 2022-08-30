Банк Уралсиб увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке

Банк Уралсиб увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека с господдержкой» и программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми:
Кредитование на максимальные суммы осуществляется при условии субсидирования застройщиком.
Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку жилья в рамках программы «Ипотека с господдержкой» составляет 6,49% годовых, программы «Ипотека для семей с детьми» – 5,69% годовых.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Фото предоставлено пресс-службой банка
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