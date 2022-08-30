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Банк Уралсиб увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке

  • 30/08/2022, 09:30
Кредитование на максимальные суммы осуществляется при условии субсидирования застройщиком.

Банк УралсибБанк Уралсиб увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека с господдержкой» и программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми:

  • до 30 млн рублей – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
  • до 15 млн рублей – в других регионах присутствия банка.

Кредитование на максимальные суммы осуществляется при условии субсидирования застройщиком.

Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку жилья в рамках программы «Ипотека с господдержкой» составляет 6,49% годовых, программы «Ипотека для семей с детьми» – 5,69% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ипотека с господдержкой ипотека банки Банк Уралсиб


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