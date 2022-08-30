Реклама алкогольной продукции может вернуться на билборды

Правительство готово поддержать законопроект депутатов во главе с Алексеем Гордеевым о размещении рекламы вин российского производства. Инициативу на данный момент уже поддержали Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и ФАС, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в кабмине. А вот Минздрав инициативу не поддержал.

В частности, в федеральной антимонопольной службе предложили расширить места для рекламы за счет спортивных сооружений, чтобы продвигать вино во время соревнований, за исключением детско-юношеских состязаний. Однако основную часть рекламы напитков из российского винограда планируют разместить вдоль дорог. Речь идет только о тех регионах, где вино производят, то есть на южных территориях.

Как отметили в Минпромторге, законопроект поспособствует развитию виноградства и виноделия в стране, что приведет к увеличению производства качественной продукции. Кроме того, люди смогут узнать больше об отечественных напитках.

По информации издания, в аппарате президента предложили делать рекламу российского вина на цифровых конструкциях ночью с 23:00 по 7:00.

Проект отзыва правительства уже направили на согласование вице-премьеру Виктории Абрамченко.