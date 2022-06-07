Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в акции «Зеленый Новосибирск»

Участники акции высадили саженцы клена Гиннала на территории Первомайского сквера.

Целью мероприятия стало участие предприятий и организаций Новосибирска в создании и развитии зелёных зон, улучшении общественных пространств. Перед началом работ сотрудники Управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска провели инструктаж по посадке саженцев клена. Всего в Первомайском сквере было высажено 115 деревьев. Вместе с уралсибовцами в акции «Зеленый Новосибирск» приняли участие сотрудники других компаний города, всего более 50 человек.

«Банк Уралсиб активно поддерживает экологические инициативы и проекты, наши сотрудники принимают участие в различных акциях, внося свой вклад в улучшение экологии Новосибирска. Сегодня мы сделали доброе дело – помогли городу в благоустройстве Первомайского сквера – месте отдыха многих новосибирцев», — отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Голубева Наталья.

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