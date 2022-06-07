Рекламодателям

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в акции «Зеленый Новосибирск»

  • 07/06/2022, 09:47
03 июня 2022 года сотрудники Банка Уралсиб в Новосибирске приняли участие в акции «Зеленый Новосибирск», организованном бизнес-изданием «Деловой квартал» при поддержке мэрии Новосибирска.

новости бизнесаУчастники акции высадили саженцы клена Гиннала на территории Первомайского сквера.

Целью мероприятия стало участие предприятий и организаций Новосибирска в создании и развитии зелёных зон, улучшении общественных пространств.  Перед началом работ сотрудники Управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска провели инструктаж по посадке саженцев клена. Всего в Первомайском сквере было высажено 115 деревьев. Вместе с уралсибовцами в акции «Зеленый Новосибирск» приняли участие сотрудники других компаний города, всего более 50 человек.

«Банк Уралсиб активно поддерживает экологические инициативы и проекты, наши сотрудники принимают участие в различных акциях, внося свой вклад в улучшение экологии Новосибирска. Сегодня мы сделали доброе дело – помогли городу в благоустройстве Первомайского сквера – месте отдыха многих новосибирцев», — отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Голубева Наталья.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 апреля 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 229 точек продаж, 1 381 банкомат, 310 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Фото предоставлено пресс-службой банка

365

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : экология банки Банк Уралсиб акция


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Масштабному турпроекту «Заповедный лес» не хватает волевого решения

Все материалы
Лента новостей

Новосибирский производитель сыров вышел на Дальний Восток

07/06/2022, 10:31

Появилась информация о задержании строительного чиновника

06/06/2022, 17:00

В этом году в регионе выросла активность клещей

06/06/2022, 15:58

Белорусы планируют расширить реализацию продукции легпрома в Новосибирске

06/06/2022, 15:38
Популярное

Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня

06/06/2022, 15:24

На 63-м году жизни скончался президент НГУЭУ Александр Новиков

06/06/2022, 14:00

Ушла из жизни актриса театра «Красный факел» Тамара Сердюкова

06/06/2022, 12:53
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

Специалисты АО «РЭС» обнаружили очередной «заряженный» счетчик

07/06/2022, 10:24

Новая «Классика на Дворцовой» прозвучала в Новосибирске с аншлагом

07/06/2022, 09:59

Почти 100 тыс. клиентов СберСтрахования оформили полис «Защита от клеща»

07/06/2022, 09:51

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска