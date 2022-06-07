Почти 100 тыс. клиентов СберСтрахования оформили полис «Защита от клеща»

Больше всего полисов в 2022 году оформили жители Новосибирской области: на их долю приходится 18% всех страховок по программе. В Красноярске, Челябинске и Иркутске клиенты оформили 12, 10 и 9% полисов соответственно. Также лидерами по покупке страховок по программе стали жители Барнаула (7%), Екатеринбурга (6%) и Ярославля (4%).

В апреле 2022 года СберСтрахование расширила перечень услуг, включённых в полис «Защита от клеща». Теперь клиентам, пострадавшим от укуса, доступны анализ на антитела к бактериям боррелий, которые провоцируют боррелиоз (болезнь Лайма), и повторный визит к врачу. Помимо этого, в страховой полис добавлен ряд антибиотиков, которые в том числе подходят и для детей до года.

В ближайшее время появится возможность оформить полис в сельских отделениях Сбера.

Кроме того, защиту от клеща можно включить в полис «Питомец под защитой» СберСтрахования, предусматривающий страхование домашних животных по ряду рисков.

Екатерина Устинова, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Отправляясь на дачу, на отдых за город или элементарную прогулку в лес, помните о мерах предосторожности: летом в нашем регионе традиционно активизируются клещи. Наличие полиса поможет вам почувствовать себя в безопасности, а также уберечь кошелек от незапланированных трат».

«Защита от клеща» — продукт для физических лиц, предусматривающий лечение и компенсацию расходов, связанных с извлечением паразита и лечением последствий его укуса на всей территории России. В одном полисе можно застраховать до 6 человек, страховку от клеща можно оформить онлайн на сайте СберСтрахования, в мобильном приложении СберБанк Онлайн и офисах Сбера. При страховом случае СберСтрахование организует медицинскую помощь в любом регионе.