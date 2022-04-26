Банк Уралсиб в Новосибирске выдал 650 млн. рублей розничных кредитов за 1 квартал

Наиболее востребованными продуктами у жителей региона в этот период стали потребительские кредиты, кредитные карты и ипотечные кредиты.

«Такой результат стал возможен благодаря выгодным условиям выдачи кредитных карт и потребительских кредитов, а также разнообразию программ ипотечного кредитования»,- отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Голубева Наталья.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми («Семейная ипотека») снижена до 5,69% годовых. Кредиты в рамках программы «Ипотека с господдержкой» теперь предоставляются по ставке 11,69% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».