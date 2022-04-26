В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

В качестве плательщиков налога на профессиональный доход в Новосибирской области по состоянию на 24 апреля 2022 года зарегистрировано 100,5 тыс. граждан (с учетом иногородних самозанятых, которые ведут деятельность в Новосибирской области). С начала 2022 года количество самозанятых увеличилось на 17 тыс. человек, сообщила пресс-служба УФНС Новосибирской области.

Как уточнили в ответ на запрос редакции, 64% самозанятых не подтверждают вид деятельности. Среди оставшихся 15% пишут, что занимаются (авто) перевозкой пассажиров, 12,6% — работают (авто) водителями, 3,7% — занимаются (авто) перевозка грузов, 1,4% — (торговлей самостоятельно произведенным товаром) продукцией собственного производства.

Общая сумма полученного дохода плательщиками НПД за 2022 год составила 4,8 млрд руб., налог к уплате — 208 млн рублей.

Количество самозанятых, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области, но зарегистрированных в других субъектах РФ, составляет 14,1 тыс. чел. Наибольшее количество среди иногородних плательщиков НПД приходится на жителей Алтайского края и Кемеровской области.

Плательщиков НПД, зарегистрированных на территории Новосибирской области, но осуществляющих деятельность в ином субъекте РФ, составляет 10,6 тыс. чел. Из них больше всего тех, кто ведет деятельность в городах Москва и Санкт-Петербург.

Напомним, самозанятые платят с доходов от самостоятельной деятельности налог по ставке 4% при расчетах с физическими лицами или 6% при расчетах с индивидуальными предпринимателями и организациями.

При регистрации самозанятым предоставляется налоговый бонус в размере 10 тыс. руб. Он расходуется постепенно: налоговая ставка по доходу, полученному самозанятым налогоплательщиком от физических лиц, будет автоматически уменьшена с 4% до 3%, по доходу, полученному от юридических лиц — с 6% до 4%. Остаток бонуса уменьшается автоматически, самозанятый налогоплательщик всегда может его увидеть на главной странице или в настройках профиля в приложении «Мой налог».

Применение налогового бонуса, учет налоговых ставок, контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы. Уплата налога на профессиональный доход производится ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (месяцем).

Ранее редакция сообщала, что цель для Новосибирской области — в регионе к 2024 году должны встать на учет 30 тысяч граждан в статусе самозанятых. Эксперты отмечали, что новый режим налогообложения пользуется спросом у предпринимателей, работающих в сфере бьюти-услуг, занимающихся маркетингом и рекламой, ремонтом и строительством, доставкой — курьерские службы.