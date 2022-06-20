Банк Уралсиб запустил кредитование корпоративных клиентов в юанях

Доступны кредиты и кредитные линии на цели:
Сроки финансирования и графики погашения устанавливаются индивидуально, учитывая особенности вашего бизнеса.
Процентная ставка определяется исходя из конъюнктуры финансового рынка, сроков и индивидуальных условий кредитования.
Залоговое обеспечение не является обязательным условием финансирования.
Подробнее о возможности получения кредитования в юанях можно получить по телефону 8-495-785-12-12 (доб. 054 3432 или доб. 054 2995) или в любом офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ», обслуживающем корпоративных клиентов.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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