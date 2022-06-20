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В области будут резервировать участки под газовые сети

  • 20/06/2022, 10:52
Автор:
новости Новосибирска
Чтобы исключить их скупку «ушлыми землепользователями».

— На прошлой неделе в рамках Питерского международного экономического форума – 2022 ПАО «Газпром» и правительство области подписали допсоглашение по программе газификации, которая предусматривает ускоренную газификацию ряда населенных пунктов. Это результат исполнения поручения президента страны и полугодовой работы области с «Газпромом», — напомнил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он поручил главам районов, где предполагается дополнительная газификация, (Чистозерный, Купино, Баган, Карасук, Здвинка, Довольное, Кочки) уточнить перспективные объемы потребления газа на этих территориях по двум сценариям: минимальный и максимальный.

— Нужно рассчитать потребление не только в домохозяйствах, но и посчитать перспективное потребление на коммунальных и производственных объектах, как действующих, так и тех, которые планируются к вводу в эксплуатацию в ближайшие годы, — заявил Травников. — Для того, чтобы обеспечить газом эти точки «Газпрому» предстоит большая работа по обеспечению расширения магистральной инфраструктуры. Сейчас ГРС являются узким горлом, которое нужно расшивать, чтобы поставить потребителям необходимых объем газа.

Главам районов совместно с дочерними структурами «Газпрома» также поручено рассмотреть все варианты маршрутов прохождения газопроводов и выбрать оптимальные.

— После определения маршрутов нужно оперативно резервировать участки под коридоры прохождения газопроводов, чтобы ушлые землепользователи не начали их скупать, чтобы в будущем зарабатывать на перепродаже участков «Газпром», — предупредил Травников.

Глава региона отметил, что будет лично в ежемесячном режиме контролировать ход исполнения этих работ.

Напомним, в рамках допсоглашения в регионе к 2025-2027 годам планируется газифицировать еще 33 населенных пункта (ранее 31). В результате, количество газифицированных домовладений вырастет более чем на 28 тысяч. Предварительная стоимость газификации предложенных дополнительно 33 населённых пунктов составляет 23,5 млрд рублей — по сути, финансирование увеличат в 10 раз.

 

Ранее редакция сообщала, что население области не очень хочет газифицироваться. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Экономика газификация власть


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