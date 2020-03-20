Банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор реализовали уникальное расчетное решение для корпораций

Для реализации сделки банк ВТБ открыл для АО ВТБ Регистратор номинальные счета, на которых были размещены средства бенефициаров — покупателей акций. Одновременно эскроу-агентом, АО ВТБ Регистратор, проводились операции в реестре акционеров общества, акции которого стали предметом сделки.

Все расчеты происходили с согласия бенефициаров и в соответствии с этапами, закрепленными договором купли-продажи и соглашением о расчетах. При этом банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор в режиме реального времени контролировали процесс передачи прав собственности и обеспечили безопасность расчетов, а также своевременное высвобождение денежных средств в согласованных размерах в пользу владельцев акций. Одно из преимуществ такой схемы расчетов заключается в прозрачности действий для каждой участвующей стороны. Таким образом, банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор выступили гарантом исполнения обязательств сторон сделки.

— Реализованное решение уникально для российского рынка – впервые в расчетном инструменте эскроу-агентом выступает не банк. Данная схема проекта стала возможна благодаря накопленному опыту и экспертизе банка ВТБ, которые позволяют создавать эксклюзивные транзакционные решения в соответствии с индивидуальными потребностями каждого нашего клиента. В арсенале у банка широкий спектр продуктов для гарантирования расчетов, а успешная реализация этой сделки позволит нам в дальнейшем масштабировать разработанное совместно с АО ВТБ Регистратор решение, — прокомментировал начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Александр Боциев. — Мы предложили бенефициарам оптимальную схему сделки, в которой обеспечили интересы всех участников. Все этапы сделки контролировались в режиме онлайн, благодаря этому мы решили стоявшую перед нами задачу по осуществлению усиленного контроля над проведением расчетов одновременно с передачей ценных бумаг стоимостью более 7 млрд рублей. Совместный с ВТБ проект был запущен в кратчайшие сроки, что позволило нашим клиентам оперативно завершить расчеты по сделке, – сказал Константин Петров, Генеральный директор АО ВТБ Регистратор.

АО ВТБ Регистратор является современным специализированным реестродержателем, обеспечивающим высокую надежность ведения и хранения реестров и профессиональный подход в работе с эмитентами и акционерами. С учетом имеющегося опыта и штата квалифицированных специалистов АО ВТБ Регистратор кроме услуг по ведению реестров акционерных обществ, владельцев паев паевых инвестиционных фондов, сертификатов ипотечного участия и реестров кредиторов может также предложить самый широкий комплекс дополнительных услуг в области корпоративного управления и права.

Фото: пресс-служба банка