Банк «Левобережный» провел серию бесплатных семинаров по ВЭД

Мероприятия прошли в марте в Новосибирске, Томске и Барнауле.

Тема «Расширение границ бизнеса – ЕАЭС. Практические аспекты развития внешней торговли в 2020» оказалась особенно актуальной в условиях, когда бизнес ищет альтернативные площадки для ведения внешнеэкономической деятельности.

Организаторами семинаров выступили Банк «Левобережный» (ПАО) и АНО ДПО «Международный инновационный центр развития предпринимательства и социальных инициатив». Спикерами семинаров стали эксперты по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности из разных областей.

Президент АНО ДПО «Международный инновационный центр развития предпринимательства и социальных инициатив», эксперт-практик с 25-летним стажем работы в области финансов, налогов и бухгалтерского учета, многолетним опытом консалтинга предприятий, управления финансами и сопровождения ВЭД Ольга Карпочева в докладе о налоговой безопасности и валютном контроле рассказала, на что следует обратить особое внимание при работе с требованиями ФНС и таможни.

Спикер привела реальные примеры из практики, иллюстрирующие, как неправильный выбор схем налоговой оптимизации закончился для бизнеса судебными разбирательствами и многомиллионными штрафами, а также рассказала, как можно избежать подобных ситуаций.

В частности, Ольга Карпочева говорила об искусственном дроблении бизнеса, которое легко выявляется контролирующими органами ФНС.

По словам эксперта, проблемы с налоговыми органами у бизнеса возникают из-за того, что он подходит к отчетности неграмотно или несерьезно, не вникая в суть.

— Каждая ситуация требует индивидуального подхода, с каждым случаем нужно разбираться в отдельности. Часто хороший вариант – привлечение независимого налогового консультанта, — подвела итог спикер.

Руководитель представительства АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в городе Новосибирске Алексей Волков рассказал об инструментах поддержки импортеров, которые применяются его компанией. Он поблагодарил организаторов семинаров за высокое качество проведения мероприятий для участников ВЭД с Сибирском федеральном округе, на которых гости смогли получить актуальную информацию от самых квалифицированных спикеров, а также получить дополнительные инструменты финансовой и страховой поддержки для импорта с рынков Республики Казахстан.

В Новосибирске генеральный директор международного центра торговли и услуг «Открытый мир» Андрей Похилко представил доклад о транспортной логистике в рамках Таможенного союза, в Томске директор Фонда развития бизнеса (НО) Ольга Лапшина рассказала о мерах поддержки МСП области, а участники семинара в Барнауле из выступления специалиста по организации торгово-экономических миссий Алтайской ТПП Натальи Суворовой узнали о том, как эти миссии работают в качестве инструмента выхода на новые рынки.

Участникам встреч также рассказали о возможностях сотрудничества со странами евразийского экономического союза, о существующих инструментах поддержки импортеров, о способах повышения эффективности экспортера, о тактике поведения на валютном рынке, а также на примере реальных кейсов показали, как повысить эффективность экспортеров.

В завершении каждого семинара, участники могли задать вопросы и получить рекомендации экспертов.

Банк «Левобережный» регулярно проводит собственные мероприятия для участников внешнеэкономической-деятельности. Информацию о предстоящих семинарах можно узнавать на сайте в новостях или разделе «Мероприятия».

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Фото: пресс-служба банка