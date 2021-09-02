Рекламодателям

Банк Уралсиб принял участие в семинаре по финансовой грамотности для игроков ХК «Сибирь»

  • 02/09/2021, 11:08
25 августа в Челябинске в рамках Кубка Губернатора Челябинской области прошел семинар по финансовой грамотности для команды ХК «Сибирь» (Новосибирск) с участием сотрудников Банка Уралсиб.

финансы СибириСеминар провела магистр известной телевизионной передачи «Что? Где? Когда?», двукратная обладательница «Хрустальной совы», банковский сотрудник с 20-летний стажем Елизавета Овдеенко.

Во время семинара Елизавета Овдеенко дала спортсменам рекомендации по ведению трат и инвестиционному поведению: фиксировать уровень потребления, откладывать излишек для «подушки безопасности», а остальные средства вкладывать в классические инструменты инвестирования (вклады, накопительные счета, облигации и др.).

В конце презентации ведущая поделилась с хоккеистами лайфхаками, например, выделять два часа в месяц на встречу со своим финансовым советником – банкиром. По словам Овдеенко, даже занятые спортсмены могут найти в своем графике столько времени для профессиональной консультации, а сотрудники Банка Уралсиб (ПАО) всегда готовы им помочь.

Организатором мероприятия выступили Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) и компания «Игровой интеллект», которая работает в сфере образовательных программ для спортсменов. Цель проекта – развитие неспортивных элементов карьеры профессиональных спортсменов с помощью различных базовых модулей.

Банк Уралсиб в рамках партнерского соглашения с КХЛ (сезон 2021/2022) выступил официальным партнером модуля «Финансовая грамотность». Мероприятие в Челябинске стало первым в образовательной программе сезона 2021/2022. Данные семинары будут организованы и для остальных клубов Лиги.

Банк взаимодействует с КХЛ в рамках собственного проекта «Побеждаем вместе», он включает в себя широкую линейку специализированных продуктов, сервисов и финансовых решений, а также обучающих мероприятий, разработанных с учетом особенностей и потребностей клиентов – профессиональных спортсменов.

Кубок Губернатора Челябинской области – традиционный предсезонный хоккейный турнир, который проводится в Челябинске, на льду ледовой арены «Трактор» имени Валерия Белоусова, начиная с 2011 года. В 2021 году турнир проходил с 23 по 27 августа и в нем приняли участие четыре клуба КХЛ.

Фото предоставлено пресс-службой компании

211

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ХК «Сибирь» (Новосибирск) финансы спорт банки Банк Уралсиб


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Новосибирская область лидирует в Сибири и на Дальнем Востоке по числу автоугонов

27/08/2021, 17:38

В Республике Алтай суд признал незаконной передачу в аренду свыше 4 210 га лесных участков

26/08/2021, 10:28

Более 200 самокатов Whoosh в Томске изъяли полицейские

25/08/2021, 19:05

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Диджиталобесие в рекламе будет развиваться

Все материалы
Лента новостей

Жители Лесосечной протестуют против 17-этажной «свечки» во дворе

02/09/2021, 11:00

Жители Академгородка просят у президента защиты от вырубок

02/09/2021, 10:00

Дело Якименко новосибирский суд рассмотрит с самого начала

01/09/2021, 19:45

«Новосибирский электродный завод» станет филиалом

01/09/2021, 19:39
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Новости компаний

ВТБ повышает доходность по вкладу «История успеха»

02/09/2021, 11:56

«Сибантрацит» приобрел машину для строительства, ремонта и содержания железнодорожных путей

02/09/2021, 09:31

Рефинансирование ипотеки от 8,4% годовых в Банке Акцепт!

02/09/2021, 09:17

АО «РЭС» завершило реконструкцию высоковольтной подстанции в центре Новосибирска

02/09/2021, 09:00

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

В Татарском районе нашли местную «Кущевку»?

Какие законы вступят в силу в сентябре

Предприниматели не понимают, зачем мэрия Новосибирска убивает бизнес?

Область обязывается направить на инфраструктуру для бизнеса 8,3 млрд рублей

Безопасность дорожного движения подорожает

Финансы

Как не попасться на удочку мошенникам из недобросовестных КПК?

У новосибирцев сохраняется интерес к кредитам

Долги по налогам более миллиона рублей накопили 18 управляющих компаний

ПСБ и ФРП подписали соглашение о комплексном финансировании инвестиционных проектов

«Фондовый рынок похож на американские горки, но инвесторы на него все равно приходят»

Политика

Новости Новосибирска

Дело Якименко новосибирский суд рассмотрит с самого начала

Инициативной группе по отзыву мэра отказали в регистрации

Злоумышленники не оставляют в покое семью кандидата в Бердске

Глава ГУ МВД взял под контроль дело с венком для кандидата в горсовет Бердска

«Экология-Новосибирск» активизировалась в судах

Недвижимость

Новости Новосибирска

Жители Лесосечной протестуют против 17-этажной «свечки» во дворе

Стоимость квадратного метра для соцвыплат и расселения будет рассчитываться по новой методике

Квартиры комфорт-класса по цене ниже рынка – из резерва инвестора

Несколько десятков депутатов восстали против застройки городского аэропорта

Иван Шмидт: Ледовая арена в Новосибирске будет построена своевременно

Технологии

Новости Новосибирска

На форуме «Армия 2021» представили первую отечественную полноформатную тепловизионную камеру

«Золото» XV Сибирской венчурной ярмарки взял проект по синхронизации работы на маркетплейсах

Весь общественный транспорт Новосибирской области попадет в 2ГИС

Большинство промышленных компаний беззащитны перед хакерами

«Цифра» для застройщиков

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

МегаФон назвал мобильную столицу области: это не Новосибирск и даже не город

МТС оцифрует приборы учета в 100 жилых домах Академгородка

В Новосибирске резко вырос спрос на конвергентные тарифы услуг связи

Агропром

Новости Новосибирска

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Аграрии региона получат 150 млн рублей на удобрения из резервного фонда

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Транспорт

Новости Новосибирска

Безопасность дорожного движения подорожает

На ОбьГЭСе требуют отставки начальника управления пассажирских перевозок

Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

Marussia на «Технопроме» не будет

«В 2021 году мы входим в топ-5 самых продаваемых брендов в России»

Медицина

Новости компаний

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Новосибирские ученые достучались до центра

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Новости туризма

Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком до середины сентября

Туристические объекты региона обследуют в преддверии МЧМ-2023

На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Общество

Новости Новосибирска

Жители Лесосечной протестуют против 17-этажной «свечки» во дворе

Жители Академгородка просят у президента защиты от вырубок

Успешные практики волонтерства бизнеса и власти

Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком до середины сентября

«Пушкинская карта» стала доступна для молодых новосибирцев

Стиль жизни

Новости Новосибирска

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска