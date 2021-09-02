«Почта России» и «Аэрофлот» договорились ускорить доставку почты и расширить ее географию

Соответствующий меморандум был подписан компаниями на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает РИА Новости.

— «Почта России» и «Аэрофлот» планируют сократить сроки доставки, упростить формальности и увеличить объёмы перевозок почтовых отправлений, особенно в сегменте доставки интернет-заказов. Компании также намерены повысить экономическую эффективность перевозок, расширив места международного почтового обмена в «Шереметьево» и других аэропортах РФ, — отмечает пресс-служба.

Для этого, как уточняется, компании планируют увеличить и модернизировать производственные площади, внедрить новые технологии для ускорения обработки международной почты и запустить совместные транзитные операции. Компании также хотят увеличить географию почтовых перевозок в рамках интерлайн-соглашений с «Аэрофлотом». Таким образом, перевозка почты на самолётах партнёров «Аэрофлота» будет возможна в пункты, в которые авиакомпания не выполняет собственные рейсы.

— Мы уверены, что подписание этого меморандума выведет нашу совместную работу на новый уровень и позволит повысить качество услуг для конечного клиента, — сказал гендиректор «Почты России» Максим Акимов.

— Сегодня наше сотрудничество с «Почтой России» переходит на новый этап. Мы будем совместно оптимизировать и расширять авиаперевозки почты, что, несомненно, положительным образом скажется на качестве услуг ведущего российского почтового оператора, — в свою очередь отметил гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.