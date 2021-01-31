Банки Новосибирской области в 2020 году выдали 44,6 тыс ипотечных кредитов

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в 2020 году 1,67 млн ипотечных кредитов, что на 38% больше, чем в предыдущем году. Это абсолютный рекорд по количеству выданных за год ипотечных кредитов. Так, в 2019 году ипотеку взяли 1,2 млн человек, в 2018 году – 1,4 млн, в 2017 году – 1,02 млн, в 2016 году – 0,76 млн заемщиков, сообщили в пресс-службе ОКБ.

— Рекорд по количеству выданных за месяц кредитов был установлен в октябре – тогда ипотеку взяли 202 тысячи заемщиков. В декабре банки выдали 192 тысячи кредитов – это тоже максимальные выдачи за всю историю банковской системы, которые уступают лишь октябрьским показателям. За весь четвертый квартал банки выдали 572 тыс. кредитов – на 51% больше, чем в аналогичный период 2019 года, — уточнили в ОКБ.

Среди 30 регионов с наибольшим количеством выданных за год ипотечных кредитов лучшая динамика была в Алтайском крае (34% по сравнению с 2019 г), Приморском крае (33%), Чувашии (31%), Татарстане (31%) и Югре (31%). Самые низкие темпы – в Башкортостане (24%), Кемеровской области (23%), Санкт-Петербурге (23%), Московской области (22%, в Москве темпы выше – 28%) и Иркутской области (22%).

В Новосибирской области в 2020 году выдано 44,6 тысяч ипотечных кредитов. Это на 26% больше по сравнению с 2019 годом.