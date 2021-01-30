В Новосибирске объем предложения на рынке коммерческой недвижимости вырос на 24%

На рынок коммерческой недвижимости в минувшем году влияли ограничения, которые спровоцировали пандемия и последующий локдаун, в том числе закрытие кафе, ресторанов, офисов и торговых точек, а также переход многих офисных сотрудников на удаленный формат работы. В новых реалиях многие помещения оказались практически невостребованными, следствием чего стали освобождение занимаемых площадей или их трансформация под более гибкие форматы. При этом в подобных условиях заметно возросла популярность помещений свободного назначения (ПСН), в которых теперь нередко можно встретить сервисы доставки еды и продуктов (dark store и dark kitchen), пункты выдачи заказов магазинов онлайн-торговли, офисы, хостелы и гостиницы. К таким выводам пришли аналитики Авито Недвижимости по итогам 2020 года.

На фоне валютных колебаний и снижений ставок по банковским депозитам инвесторы пользовались возможностью приобрести ликвидные площади в выгодных локациях у тех, кто решил полностью или частично продать свои активы. Показатели в разрезе отдельных категорий демонстрируют, что заметнее всего вырос спрос на покупку помещений свободного назначения — на 9%. Также на 3% повысился интерес покупателей к торговым объектам, тогда как спрос на офисы и склады несколько снизился — на 3% и 4% соответственно. В Новосибирске спрос на покупку коммерческой недвижимости увеличился на 28%.

В целом по стране количество доступных объектов коммерческой недвижимости для продажи увеличилось на 4%. Заметен прирост за год в сегментах ПСН и складов — по 4%. Несмотря на удаленный формат работы, получивший свое распространение в прошлом году, уровень предложения офисных помещений поднялся всего на 1%. В Новосибирске объем предлагаемых объектов коммерческой недвижимости вырос на 24%.

На рынке аренды темпы роста предложения оказались в отдельных сегментах несколько выше в отличии от категории купли-продажи: +12% по сравнению с 2019 годом. Количество офисов, предлагаемых в аренду, выросло на 18%, складов — на 15%, а помещений свободного назначения — на 14%. Торговые площади появлялись на рынке не столь стремительно — количество таких объектов увеличилось незначительно (+2%). В Новосибирске показатели предложения коммерческих помещений повысились на 24%. Стоит отметить, что в прошлом году динамика спроса зависела от конкретного сегмента. Так, за год интерес к аренде офисов и торговых площадей снизился на 10%, а спрос на аренду складов не изменился, при этом число желающих снять помещение свободного назначения увеличилось до 7%. В Новосибирске спрос на аренду коммерческой недвижимости вырос на 8%.

— В 2020 году востребованность помещений свободного назначения стала особенно актуальной. Их доля в структуре спроса росла и по итогам года составила 46% в категории купли-продажи коммерческой недвижимости и 36% на рынке аренды. Во многом повышенное внимание потребителей к этому сегменту вызвано мультифункциональностью и высокой степенью адаптивности подобных помещений для различных видов бизнеса. Помимо этого, ПСН, как правило, отвечают потребностям новых торговых форматов, таких как dark store и dark kitchen, получивших широкое распространение в период пандемии, — говорит руководитель направления коммерческой недвижимости Авито Недвижимости Тимур Зайцев.

По его словам, перевод сотрудников на удаленный режим работы дополнительно подстегнул интерес к объектам этого сегмента, преимущественно расположенных в жилых комплексах — в изменившихся реалиях люди стали чаще пользоваться услугами и выбирать магазины вблизи своего дома.

— При этом миграция потребителей из центральных в «спальные» районы города или крупные ЖК, вызванная теми же условиями, тоже способствовала росту популярности помещений свободного назначения ввиду их частого сосредоточения в этих локациях, — добавляет Тимур Зайцев.

На региональных рынках недвижимости спрос на покупку коммерческих объектов наиболее существенно вырос в Сибири и на Урале. Так, в Новосибирске запросов от потенциальных покупателей стало на 28% больше, чем в прошлом году, в Омске — на 26%, в Челябинске — на 18%. Замыкают пятерку городов, лидирующих по уровню спроса покупателей, Тюмень (+17%) и Екатеринбург (+16%).

На рынке аренды по росту интереса также наблюдается положительная тенденция в Сибири и на Урале. Лидирует в списке по этому показателю Екатеринбург (+13% за год), следом за ним идет Новосибирск (+8%) и Омск (+5%). В число регионов, также продемонстрировавших положительную динамику, вошли Санкт-Петербург (+1%) и Челябинск (+1%).

При этом в Москве интерес к приобретению коммерческой недвижимости увеличился на 9%, а к аренде — снизился на 7%.

В Новосибирске цены на покупку офисов выросли на 11%, а складов — на 27%. При этом стоимость аренды складов и офисов в регионе поднялась на 6%, а торговых площадей — на 9%.