Банки одобряют только четверть кредитных заявок

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2020 года к одобрению кредитных заявок своих клиентов банки продолжали относиться чрезвычайно осторожно, сообщили в пресс-службе бюро. Отмечается, что на оценку заемщиков в мае текущего года по-прежнему оказывали влияние пандемия коронавируса, связанные с ней карантинные мероприятия, и экономическая ситуация в стране и мире.

— По этой причине положительные решения в мае 2020 года были приняты лишь в отношении 24% поданных кредитных заявок. При этом по сравнению с апрелем 2020 года этот показатель остался неизменным (в апреле 2020 уровень одобрения составил те же 24%), тогда как по сравнению с мартом снизился на 7% процентных пунктов (п.п.), — говорится в сообщении.

Тем не менее, по типам кредитов динамика доли одобрений оказалась разнонаправленной. Так, по сравнению с апрелем текущего года доля положительных решений в мае 2020 года сократилась в сегментах кредитных карт и ипотеки — на 1 п.п. и 2 п.п. соответственно. В то же время в сегменте автокредитования в мае был отмечен небольшой рост одобрений – на 1 п.п., а в потребительском кредитовании доля одобренных займов фактически не изменилась.

Таблица 1. Динамика доли одобрения кредитных заявок по типам кредитов в марте-мае 2020 г., %

Тип кредитов март 2020 апрель 2020 май 2020 Динамика (май 2020 к апрелю 2020), п.п. Потребительские кредиты 28% 21% 21% 0 Кредитные карты 32% 25% 24% -1 Автокредиты 38% 23% 24% +1 Ипотека 55% 48% 46% -2 В среднем по всем типам кредитов: 31% 24% 24% 0

— Уровень одобрения кредитных заявок в мае, в целом, остался на апрельском уровне, — констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Бесспорно, на его динамику существенное влияние оказали экономические последствия коронавирусной инфекции, а также введение соответствующих карантинных мер. При этом не стоит забывать и о том, что уровень одобрения кредитных заявок постепенно снижается уже не менее 1,5 – 2 лет в связи с регуляторными действиями Банка России, направленными на «охлаждение» рынка розничного кредитования. Поэтому риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан. Совокупность этих факторов привела к тому, что в апреле-мае банки старались выдавать потребительские кредиты только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на высоком уровне. А количество обращений этих граждан за кредитами в апреле-мае 2020 года снизилось более чем на 70%. Это означает, что люди выбирают тактику снижения своей долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию долговых обязательств.

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