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На предприятиях СГК снижается аварийность

В 2020 году компания сохранить финансирование ремонтных и экологических программ.
  • 09/06/2020, 20:20
Автор: Юлия Данилова
СГК
После недавней аварии на норильской ТЭЦ-3 теме экологии в энергокомпании уделяется повышенное внимание.

— За первые три месяца 2020 года аварийность по старому контуру СГК (без Новосибирска и новых активов) находилась на минимальных значениях. Если ранее у нас в год регистрировались 40-45 аварий, то в этом году — на уровне 30. По некоторым станциям, например на Назаровской ГРЭС, аварийность снизилась вдвое, В Новосибирске значительное снижение, — сообщил в ходе онлайн-конференции технический директор ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Олег Петров (Москва). — В целом по компании аварийность снизилась на 20%.

По словам Петрова, в самом начале карантина многие предприятия-поставщики прислали СГК письма с уведомлениями, что не будут поставлять запчасти, прописанные в договорах, либо поставят их позднее оговоренных сроков.

— Нас не устроила такая ситуация, так как оборудование на наших предприятиях относится к жизнеобеспечивающему, поэтому мы обратились к поставщикам с просьбой не прикрываться коронавирусом, а выполнять все обязательства. В итоге все отработали ровно, поэтому у нас не было значительных проблем с поставками, — поясняет технический директор СГК. — Возникали сложности с приездом специалистов из других регионов для ремонта и отладки оборудования, так как дистанционно это делать невозможно. Но нам удалось решить и эту проблему проблему. Шеф-инженеры заводов сдают анализы на COVID-19, проходят карантинные мероприятия и включаются в работу на наших предприятиях. Отказываются единицы.

Режим самоизоляции и теплая весна привели к снижению загрузки оборудования СГК примерно на 13%. Ситуацию обостряет проблема неплатежей за ресурсы со стороны частных потребителей и компаний. В результате СГК решила в 2020 году сократить инвестиции в те проекты, которые не оказывают существенное влияние на работу объектов СГК (примерно на 5% от запланированного объема).

— Прежде всего, речь идет об объектах, требующих поставок импортного оборудования, электроники. Мы видим, что здесь есть проблемы со сроками поставок, поэтому отодвигаем проекты на следующий год. Это даст нам возможность лучше их проработать в плане проектной и конструкторской документации, — рассуждает Петров. — Не думаю, что перенос сроков на год нанесет серьезный ущерб энергетике РФ, но нагонять упущенное в ближайшие годы нам придется.

Ремонтную программу в компании по-прежнему не намерены сокращать. В СГК продолжается замена поверхностей нагрева котельных агрегатов и плановая замена элементов, отработавших ресурс. В этом году по всему контуру СГК планирует выйти на 3 тысячи тонн (в 2019 году 2,5 тысячи тонн). В Новосибирске запланированный годовой объем по замене поверхностей нагрева котлоагрегатов в 2020 году составляет 498 тонн. Причем первоначально запланированный объем недавно увеличен почти на 100 тонн, что позволит повысить надежность эксплуатации котлов, поясняют энергетики.

Компания также продолжает вкладывать средства в замену электротехнического оборудования, электродвигателей, которые эксплуатируются с советских времен.

— Здесь мы не видим никаких проблем, и к концу лета- началу осени мы планово закончим все ремонты по генерирующим объектам, — уверен Петров.

В Новосибирске в 2020 году компания планирует выполнить капитальные и средние ремонты на 13 единицах основного оборудования ТЭЦ:

  • на восьми котлоагрегатах суммарной паропроизводительностью 2 тысячи 810 т/час;
  • на трех турбоагрегатах установленной мощностью 320 МВт;
  • на двух турбогенераторах мощностью 320 МВт.

Годовой бюджет на выполнение ремонтной программы по ТЭЦ АО «СИБЭКО» составляет 2,16 млрд рублей (+117,5 млн к 2019 году). Сейчас подразделения СГК уже приступили к формированию ремонтной программы на 2021 год.

Сохраняются инвестиции и в экологические проекты. После недавней аварии на норильской ТЭЦ-3 этой теме уделяется повышенное внимание.

— Во-первых, у СГК нет резервного топлива, поэтому ситуация, которая произошла в Норильске, у нас невозможна. Во-вторых, на одной ТЭЦ на растопке у нас используется мазут, на другой — дизель (Канская ТЭЦ). Здесь мы соблюдаем все требования, прописанные к резервуарам хранения топлива, — рассказывает Олег Петров. — Это пояса жесткости, которые предотвращают обвальное разрушение конструкции, а также обваловка емкости землей, позволяющая выдерживать разлив самого большого по емкости бака. Сейчас мы проводим ревизию всего бакового хозяйства компании. Нас систематически проверяет Ростехнадзор.

В рамках реализации программы ДПМ-2 на котлах красноярских ТЭЦ началась установка электрофильтров. Их компания производит собственными силами с помощью генерального партнера АО «СУЭК» — на базе ООО «Назаровский ремонтный завод». Фильтры должны улавливать 99% всех твердых частиц — 50 микрограмм на кубометр газа, то есть на уровне европейских нормативов (российский норматив 150 мкг на кубометр газа).

— Очень много вопросов к СГК возникало в связи с использованием угля в качестве основного топлива. Еще раз хочу подчеркнуть, что зольность угля Канско-Ачинского разреза, который используют наши станции, составляет всего 7%. Он достаточно калориен. У него одно из самых низких содержаний серы в России, а содержание в выбросах азота сравнимо с природным газом. То есть выбросы от использования газа и угля отличаются только по количеству твердых веществ. С новыми фильтрами мы будем их улавливать практически на 100%, — подчеркивает техдиректор СГК. — Если угольную генерацию довести до приемлемой экологической чистоты, то у нее большое будущее: новые рабочие места, драйверы развития промышленности, научная составляющая — и именно этим мы сейчас занимаемся.

В Новосибирске в 2020 году СГК планирует вложить около 46 млн рублей на проектные работы по переводу системы гидрозолоудаления ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с прямой на оборотную схему. Модернизацию системы удаления золы планируется провести к 2023 году. Еще около 10% от годовой стоимости ремонтной программы на всех пяти станциях новосибирского филиала (примерно 200 млн рублей) СГК вложит в поддержание эффективной работы золоулавливающих установок. Сейчас оборудование улавливает 97-99% выбросов станций.

Фото предоставлено пресс-службой СГК

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