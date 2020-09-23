Банкоматы Банка «Левобережный» оборудовали считывателями бесконтактных карт

Считывателями оснащена большая часть банкоматов Банка «Левобережный» (ПАО) в Новосибирске и НСО – в Оби, Искитиме, Барабинске, Тогучине, Мошково, Венгерово, Маслянино, Сузуне, Колывани, Багане, Ордынском, Коченево, Татарске, Черепаново, Куйбышеве, Здвинске, Карасуке, Чанах, Чулыме и Дорогино. В первую очередь оборудовали устройства самообслуживания в местах большого скопления людей – на станциях метро, в торговых центрах, вузах и госучреждениях. На оставшихся банкоматах в Новосибирской области считыватели установят до конца года.

Считыватели бесконтактных и магнитных банковских карт одинаково безопасны. Вставляете ли вы карту в банкомат или просто прикладываете – вы все равно после этого вводите пин-код. Для держателей дебетовых и кредитных карт Банка «Левобережный» доступны оба способа идентификации.

Напомним правила безопасного использования банковских карт: не передавайте свою карту другим лицам, регулярно запрашивайте выписку по безналичным операциям через мобильное приложение BL-online, интернет-банк Faktura, смс-сообщения или офисы Банка. Никому не сообщайте реквизиты карты – номер, срок действия, пин-код и код безопасности на обратной стороне. Персональные данные запрашивают только мошенники под предлогом блокировки якобы подозрительных операций по вашему банковскому счету.

В случае утраты карты, а также при любых подозрениях на мошеннические действия незамедлительно обратитесь в единую справочную службу Банка «Левобережный» (ПАО): 8-800-3333-555 (круглосуточно и бесплатно для звонков по России), +7 (383) 3-600-900 (для звонков из-за рубежа). Для удобства клиентов номера телефонов указаны на обратной стороны банковских карт.

Фото: пресс-служба банка