УФНС уведомляет работодателей о долгах по налогам сотрудников

За январь-август 2020 года должникам-физическим лицам в Новосибирской области было направлено более почти 520 тыс. требований об оплате налоговой задолженности. В адрес руководителей 95 учреждений направлены сведения о наличии налоговой задолженности у 5 тыс. работников, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Процедура взыскания долга начинается с того, что забывчивым плательщикам направляются требования об уплате налогов, — отмечает начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова. — В этом документе содержится информация о том, в какие сроки и как нужно оплатить задолженность по налогам, а также предупреждение об ответственности за неуплату налогов.

Она подчеркнула, что налоговые органы имеют право уведомить работодателя должника о его задолженности – это дополнительный способ решить вопрос взыскания задолженности в досудебном порядке.

— Если и эта мера не приводит к необходимому результату, налоговые органы приступают к процедуре принудительного взыскания: направляется заявление в суд для получения исполнительного документа. В этом случае долг будет взыскан с помощью судебных приставов, работодателей или банков, — добавила Наталья Шелехова.

Она отметила, что исполнительный документ может быть предъявлен в Федеральную службу судебных приставов, где начнется процедура взыскания налоговой задолженности в соответствии с законом об исполнительном производстве. В рамках проведения возбужденного исполнительного производства налоговые органы региона совместно со службой судебных приставов вправе принудительно взыскивать с физических лиц долги по налогам через арест имущества должников, судебными приставами может быть введено ограничение на выезд за рубеж.

При этом, если сумма долга не превышает 100 тыс. рублей, исполнительный лист может быть предъявлен работодателю для взыскания средств в счет погашения долга. Кроме того, независимо от суммы долга налоговые органы могут предъявить исполнительный документ в банк для взыскания средств с конкретного банковского счета должника.

Банк обязан незамедлительно исполнить указанный документ, перечисляя денежные средства со счета налогоплательщика. Если средств на счете недостаточно, то списание будет производиться по мере их поступления, пока долг не будет погашен полностью.

По данным УФНС, задолженность физических лиц в Новосибирской области в 2020 г. снижается более высокими темпами, чем в 2019 г.: за 8 месяцев 2020 г. снижение составило 23% (сумма задолженности за январь-август уменьшилась на 662 млн руб.), тогда как в 2019 году за аналогичный период снижение составило 21% (снижение на 583 млн руб.). По состоянию на 01.09.2020 задолженность физических лиц составляет 2,2 млрд руб.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области