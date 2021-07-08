Банковская гарантия для малого и среднего бизнеса – за 1 час

Теперь клиенты имеют возможность за 1 час открыть рамочное соглашение и сразу получить банковскую гарантию. Рамочное соглашение не только ускоряет процесс получения финансирования, но и предусматривает продление договора без дополнительных документов от принципала.

Банковская гарантия – это удобный инструмент участия в торгах для бизнеса. В Банке «Левобережный» можно получить гарантию на сумму до 48 млн рублей. При этом выдача гарантий по госзакупкам до 10 млн рублей и гарантий на уплату таможенных платежей при корректировке таможенной стоимости производится без документов и залога. Еще одно преимущество оформления гарантии в Банке «Левобережный» – подтверждение ее выдачи в момент получения финансирования.

Подать заявку на банковскую гарантию можно любым удобным способом – на сайте, в ОНЛАЙН-офисе, через агента или в отделении банка. Также возможна подача тендер-менеджером без участия руководителя компании.

По вопросам кредитования малого и среднего бизнеса обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).