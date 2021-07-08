ВТБ первым запускает онлайн-погашение ипотеки средствами маткапитала

Подать заявление теперь можно без посещения отделения.

Чтобы подать заявление о погашении части ипотеки за счет материнского капитала, клиентам ВТБ теперь достаточно оформить предварительно заполненное заявление в разделе «Государственные услуги» в интернет-версии ВТБ Онлайн. Банк направит его в Пенсионный фонд РФ для перечисления материнской выплаты в счет погашения кредита. За счет подключения СМЭВ весь процесс с момента подачи заявки до зачисления материнского капитала сокращается вдвое и теперь составит менее двух недель. До конца лета сервис станет доступен в мобильном версии приложении ВТБ Онлайн.

Новая система будет особенно удобна в тех случаях, когда материнский капитал поступает на счет матери, а ипотека зарегистрирована на отца ребенка. Даже в такой ситуации визита в офис не требуется, если оба супруга являются клиентами ВТБ. Статус оформленного заявления также можно будет отслеживать в ВТБ Онлайн в режиме реального времени.