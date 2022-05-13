Банковские гарантии под 1,9% для клиентов дорожной отрасли

Компании, занимающиеся строительством, ремонтом и обслуживанием дорог, могут получить гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ на исполнение контрактов и/или обеспечение гарантийных обязательств по ставке 1,9% годовых. Предложение действует до 30.09.2022.

Сумма банковских гарантий для компаний МСБ составляет до 50 млн рублей, срок – до 5 лет. Залог не требуется. Решение банк принимает в течение 2,5 часов. Подать заявку на банковскую гарантию можно любым удобным способом – на сайте, в ОНЛАЙН-офисе, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный».

Напомним, что банк также установил льготный тариф 1,9% годовых для гарантий по госзакупкам на поставку лекарственных препаратов, медицинского оборудования и расходных медицинских материалов. Ставка действует до 30.06.2022.

Уточнить подробности и получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Заполните онлайн-заявку для одобрения банковской гарантии.