«Аэрофлот» снова будет летать в Ташкент

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в столицу Узбекистана, которые ранее были приостановлены из-за западных санкций, коснувшихся авиаотрасли, сообщает радио Sputnik.

C 20 мая перевозчик запускает перелеты по маршруту Москва — Ташкент. Лайнеры будут летать из международного аэропорта Шереметьево в Ташкент и обратно раз в неделю. Для выполнения рейсов задействуют широкофюзеляжные лайнеры Airbus A 330.

В настоящее время «Аэрофлот» летает еще в три города Узбекистана − Самарканд, Бухару и Ургенч.

Также с 20 мая авиакомпания «ИрАэро» открывает прямые рейсы в Баку из Новосибирска. Полёты будут выполняться на самолетах «Суперджет-100» по пятницам. Вылет из Новосибирска в 13:00, прибытие в столицу Азербайджана в 14:20, время в пути 4 часа 20 минут. Обратный рейс из аэропорта имени Гейдара Алиева в тот же день в 15:20, посадка в Толмачево в 22:20, время в пути 4 часа.

Ранее стало известно, что с 5 мая «Аэрофлот» также возобновил регулярные рейсы в Индию, с 6 мая — в Турцию, а с 13 мая — на Мальдивы. Полеты выполняются на воздушных судах Airbus A-330.