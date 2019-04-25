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Банкротство физического лица: выбираем надежную компанию

  • 25/04/2019, 10:48
На рынке юридических услуг в Сибирском регионе работает немало крупных и мелких компаний, но особого внимания достоин Правовой центр «Финансовый защитник».

Правовой центр «Финансовый защитник»Компания стала лауреатом Межрегионального конкурса,  проводимого общественной газетой «Честное слово» и Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий (МАРП) совместно с Деловым клубом «СЭР», Новосибирской торгово-промышленной палатой и Новосибирским банковским клубом.

Премия «Предприятие года» вручается по результатам исследований, проведенных независимыми экспертами. Престижная награда вручается компаниям с лучшими рыночными показателями, прогрессивным стратегическим ростом, отличным уровнем обслуживания клиентов. Правовой центр «Финансовый защитник» стал лучшим по итогам 2018 года.

Критерии выбора компании для банкротства физического лица

Общая задолженность граждан РФ по кредитам, согласно данным Центробанка, составляет около 15 триллионов рублей. Просрочки возникают по многим причинам, включая потерю работы, повышение цен при уменьшении размера заработной платы, возникновение серьезных проблем со здоровьем. Нередко люди изначально неправильно оценивают свои финансовые возможности.

Помощь в проведении процедуры банкротства физического лица предлагает множество организаций, но среди них немало недобросовестных или некомпетентных исполнителей. Чтобы избежать проблем и получить гарантированный результат, стоит выбрать юридическую компанию, которая:

  • отличается солидным опытом работы в данной сфере, обширной судебной практикой с решениями, вынесенными в пользу должников;
  • привлекает к проведению процедуры банкротства компетентного арбитражного управляющего, прошедшего специальную подготовку;
  • предлагает клиенту грамотно составленный договор, где четко прописаны обязанности и гарантии юридической компании, перечень услуг, сроки их оказания и конкретная стоимость.

Обратите внимание на преимущества специализированных юридических фирм перед многопрофильными компаниями – избавление от задолженностей по кредитам, банкротство физических лиц требуют узкоспециализированной профессиональной подготовки сотрудников, знания множества нюансов процедуры.

Гарантии успеха

Правовой центр «Финансовый защитник» полностью отвечает всем критериям выбора организации, оказывающей услуги банкротства физических лиц, и предлагает:

  • предварительную бесплатную консультацию юриста;
  • стоимость банкротства физлица от 5 тысяч рублей.

Компания занимается защитой интересов граждан на протяжении 17 лет. Также Правовой центр оказывает юридические услуги большому и малому бизнесу (банкротство юридических лиц, возврат долгов, налоговые споры), ведет детективную деятельность. Команда экспертов с богатым опытом работы в арбитражных судах, силовых органах, службе судебных приставов оперативно и грамотно решает задачи любой сложности. Профессиональный подход и знание тонкостей юридических процедур позволяет гарантировать положительный для клиента исход дела.

Фото: с сайта компании

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