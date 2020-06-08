Бенефициара аквапарка подозревают в мошенничестве

По мнению конкурсного управляющего ООО «Кварсис-Строитель» (Компания построила аквапарк в Новосибирске — Ред.) Андрея Гашкина, в действиях бенефициара ООО «Кварсис-Строитель» Петра Овчинникова присутствуют признаки преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ.

— Прошу всех кредиторов, заинтересованных в подаче коллективного заявления в ГУ МВД по Новосибирской области, обратиться по электронной почте, — отмечается в сообщении конкурсного управляющего, опубликованном на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Напомним, процедура наблюдения была введена в ООО «Кварсис-Строитель» 16 апреля 2019 года по иску ООО «СУ-33» из-за долга в размере 3,3 млн руб. Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 12.02.2020 г. по делу № А45-11174/2017 ООО «Кварсис-Строитель» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство

ГК «Кварсис» создана в Новосибирской области в 1994 году. Глава группы — Петр Овчинников. В 2016 году группа ввела в эксплуатацию крупнейший в России крытый аквапарк «Аквамир» (Новосибирск) площадью 40 тыс. кв. м. По данным самой компании, объем инвестиций в проект превысил 3 млрд руб. Кредит предоставил Межтопэнергобанк.

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