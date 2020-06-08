Диане требуются деньги на восстановительное лечение

У четырехлетней Дианы Банновой детский церебральный паралич. Малышке требуется лечение.
— Диана родилась недоношенной – крошечной и слабой, ее сразу унесли в реанимацию. Дышала дочка сама, но сосать не могла. В больнице ее выхаживали больше месяца, — рассказывает мама Дианы Екатерина Суворова.
По ее словам, после выписки Диана развивалась нормально: вовремя начала держать голову, гулить, переворачиваться.
— Но к году прогресс остановился: дочь не садилась, не ползала, не вставала на ножки. Врачи обнаружили у Дианы нарушение тонуса глубоких мышц, диагностировали детский церебральный паралич и назначили лечение медицинскими препаратами, а также ЛФК, массаж, физиопроцедуры. С тех пор дочь прошла несколько курсов реабилитации, перенесла две операции, в ходе которых ей убирали контрактуры (стягивающие рубцовые ткани на мышцах ног). Дочка стала ползать, говорить, а в три года начала делать первые шаги, — говорит Екатерина.
Екатерина рассказала, что сейчас Диане необходимо индивидуальное лечение, которое готовы провести врачи томского реабилитационного центра «Шаг вперед».
— В связи с неврологическими нарушениями для достижения новых навыков в моторном и речевом развитии, улучшения координации и равновесия, закрепления навыка самостоятельного передвижения Диана нуждается в курсе восстановительного лечения, —отмечает невролог Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Оксана Жексенова.
По информации Русфонда, стоимость лечения составляет 212 688 рублей. Екатерина не в состоянии собрать самостоятельно такую сумму и просит помощи.
— К сожалению, у меня нет денег для его оплаты, я одна воспитываю двоих детей. Прошу вашей помощи! — говорит Екатерина.
Помочь Диане можно по ссылке.
Фото из архива семьи
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