Бердчане митинговали против соседства с осужденными

В Бердске состоялся митинг протеста местных жителей против строительства на территории города исправительного центра для осужденных. Акция протеста собрала около 300 человек. Об этом ее организаторы сообщают в сообществе «Мы против ИЦ на территории Бердска» в соцсети «ВКонтакте».

— Мы все-таки сделали это! Мы провели митинг и получили прекрасный результат, просто прекрасный, — сообщают организаторы мероприятия. — Несмотря на недобросовестное отношение власти к своим жителям, неравнодушные люди пришли на митинг и показали свое единодушие к этому вопросу.

По словам общественников, из приглашенных к участию в митинге местных чиновников администрации и депутатов горсовета Бердска практически все приглашение проигнорировали. А единственный присутствовавший на акции представитель местной администрации, по словам бердчан, внятного ответа на конкретные вопросы протестующих не дал.

Напомним, что поводом для протеста стала появившаяся в городских СМИ информация о предполагаемом размещении в здании, где ранее базировалась бригада спецназа ГРУ, исправительного центра для осужденных. Несмотря на то, что данная информация не подтвердилось, руководство регионального УФСИН тем не менее не оставляло надежды разместить подобный объект на территории города. Об этом в своем письме главе города Евгению Шестернину с просьбой рассмотреть такую возможность сообщал начальник ГУФСИН по Новосибирской области Андрей Попето.

Как следует из ответного письма Шестернина, поводов для беспокойства у бердчан нет, поскольку у города нет возможностей для размещения исправительного центра.

— В городе Бердске отсутствуют объекты недвижимого имущества, в том числе муниципальной формы собственности, для размещения указанного центра, — сообщает глава города в письме № 55/ТО/42-3868 на имя Попето. — Кроме этого, обращаю ваше внимание, муниципальное образование город Бердск имеет достаточно компактное расположение, площадь города составляет всего 7,2 тысячи га… На основании вышеизложенного считаю создание исправительного центра на территории нашего города невозможным.

Другой аргумент, приводимый главой городской администрации против центра, связан с тем, что имеющиеся в Бердске предприятия ориентированы на развитие, в первую очередь, инновационно-производственного и туристическо-рекреационного кластеров, что не соотносится с созданием исправительного учреждения.

В то же время готовность пойти навстречу ГУФСИН и оказать содействие в строительстве центра выразил крупный бердский застройщик Виктор Голубев. Об этом он сообщил в комментарии городским СМИ.

— Построить готов, — заявил Голубев. — Пока никто не обращался. На 200 человек здание строить быстрее, чем оформлять документы. Можно за 6−8 месяцев построить. Это социально значимый объект. Если каждый чиновник проникнется, тогда, я думаю, это все можно совместно быстро сделать.

По информации ГУФСИН по Новосибирской области, право на замену лишения свободы принудительными работами предоставлено 4800 осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях на территории региона. Из них 185 — жители Бердска, 290 — жители Искитимского района.

Фото из сообщества «Мы против ИЦ на территории Бердска» в соцсети «ВКонтакте»