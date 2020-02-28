Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Бердчане вышли на протест против строительства исправительного центра

Петиция общественников собрала около 8 тысяч подписей.
  • 28/02/2020, 20:54
Автор: Евгения Серёгина
Против ИЦ (о)
«Размещение исправительного центра ухудшит криминогенную обстановку в городе».

Общественники Бердска провели серию пикетов и подготовили петицию в органы федеральной власти против возможного появления на территории города в здании, ранее занимаемом Бердской бригадой спецназа ГРУ, исправительного центра для осуждённых.

—  Известно, какой контингент отбывает принудительные работы: среди них лица с наркозависимостью, больные туберкулезом и СПИДом, а также заключенные, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, —  сообщается в тексте петиции, на момент подготовки публикации собравшей 7,8 тысячи подписей. —  Эти люди будут иметь возможность выхода в город. Эти люди будут обращаться в наши поликлиники и больницы, а врачей в Бердске и так не хватает. Этим людям город должен предоставить рабочие места, которых не хватает вполне законопослушным горожанам. Размещение исправительного центра ухудшит криминогенную обстановку в нашем городе.

Общественников поддерживают и местные депутаты, в частности, депутат горсовета Бердска Андрей Некрасов, который несколько лет, занимаясь патриотическим воспитанием школьников, добивается того, чтобы эти здания были переданы под центр подготовки «Юнармии». Об этом депутат сообщил в комментарии Infopro54.

— Власть пока затихла по поводу зданий бригады, — говорит Некрасов.  А почему затихли? Потому что сейчас предстоит голосование по поправкам в Конституцию, а потом они всё сделают, как надо. Мы это уже проходили перед выборами президента, когда нам обещали, что не будет никакого повышения пенсионного возраста. И что? Через месяц после выборов пенсионный возраст увеличился на 5 лет.

Обеспокоенность судьбой объектов Минобороны РФ на территории Бердска высказывают и другие представители местного депкорпуса.

— В полной мере поддерживаю позицию Некрасова А.В.,  сообщает в письме коллегам по депкорпусу ещё один местный парламентарий Николай Сычёв.  Все эти сооружения построены и недостроены на наши деньги — налогоплательщиков. И то, что мы наблюдаем в последнее время, как Министерство обороны их неэффективно использует по назначению — для укрепления обороноспособности страны —  это факт. Не нужны они вам — отдайте народу, муниципальной власти…

Поводом для беспокойства бердских депутатов и общественников стала информация о предстоящем соседстве с осуждёнными в ряде местных СМИ.

— Пока отдано региональному управлению ФСИН одно здание на земле, где ранее располагалась Бердская бригада спецназа, — говорится в одном из изданий. — Казарму предполагается использовать для проживания осужденных к отбыванию наказания в колонии-поселении или в качестве исправительного центра для приговоренных к принудительным работам. Хотя ФСИН рассчитывает по меньшей мере на два здания.

Факт получения здания в УФСИН по Новосибирской области опровергают.

 У ГУФСИН РФ по Новосибирской области нет зданий, переданных в собственность от Министерства обороны РФ,  сообщает пресс-секретарь ведомства Юлия Пермитина. — Вопрос о передаче каких-то зданий и сооружений от этого ведомства на территории Бердска не рассматривается.

Как сообщили Infopro54 в пресс-службе Сибирского военного округа, одно здание действительно было передано, но не УФСИН, а учреждению с созвучной аббревиатурой.

 Здание передано на баланс учреждения, подведомственного ФНС РФ,  сообщает собеседник издания.

Речь идёт о филиале ФБУ «Налог-сервис». Там подтвердили информацию о передаче. По словам собеседника издания, ведомство действительно располагается в здании бывшей казармы спецназа ГРУ, и сейчас в нём работает архив налоговой структуры, для этого пришлось, приспосабливая его под новые нужды, провести ремонт.

Однако общественники по-прежнему насторожено относятся к судьбе военных объектов, и это косвенно подтверждается «молчанием» федеральных властных структур, куда бердчане обращались по этому поводу.

— Мы написали не одно письмо за подписью общественных организаций и политических партий на имя президента и министра обороны,  говорит Андрей Некрасов. — Губернатор обещал, что здания не будут переданы для исправительного центра. Покажите бумагу с угловым штампом, синей печатью и подписью. Не показывают. А народ встал на дыбы.

Несмотря на озвученную ранее информацию от ГУФСИН по Новосибирской области, ведомство не оставляет надежды на строительство исправительного центра на территории Бердска вообще, как следует из письма его главы Андрея Попето на имя главы Бердска Евгения Шестернина от 27 февраля. Текст документа оказался в распоряжении редакции вечером 28 февраля.

 На территории нашего региона в области исполнения наказания в виде принудительных работ сложилась критическая ситуация,  говорится в тексте документа.  Федеральным законом №540-ФЗ, снизившим минимальные сроки отбывания наказания для принятия решения о замене неотбытой части лишения свободы принудительными работами, предоставлено право на обращение с соответствующим ходатайством 4863 осуждённым, находящимся в исправительных учреждениях на территории Новосибирской области, из них 185 жителей города Бердска и 290 жителей Искитимского района… Участки, созданные как исправительные центры при ФКУ ИК-8 и ФКУ ИК-3… рассчитаны на 160 мест, где сегодня отбывают наказание 309 осуждённых, в их числе имеются жители города Бердска. Предлагаем проработать вопрос создания исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий Бердска, которые будут использовать труд осуждённых к принудительным работам.

По информации издания, глава бердской администрации дал поручение своему заместителю Владимиру Захарову создать рабочую группу для решения данного вопроса.

67-я бригада спецназа ГРУ была сформирована в 1984 году и дислоцирована в Бердске. Окончательно расформирована в марте 2009 года.

Фото сообщества соцсети ВКонтакте «Мы против строительства ИЦ на территории военного городка»

397

Каталог недвижимости

Популярное с сайта

Новосибирцы стали чаще делать переводы денег со смартфонов

28/02/2020, 16:08
В среднем они переводят по 1565 рублей.

Губернатор предложил ввести новые меры поддержки муниципалитетов

28/02/2020, 15:34
В частности, улучшить процесс разработки проектно-сметной документации при реализации проектов за счёт перераспределения финансовых полномочий.

В Клинике института лимфологии внедряют бариатрическую хирургию

28/02/2020, 15:27
В рамках высокотехнологичной медпомощи врачи готовы проводить до 100 операций в год — при наличии соответствующих федеральных квот.

Актуальный разговор

Не каждое банкротство — это следствие преступления

Все материалы
Новости

Волейбольный центр «перезапустит» большой городской район

28/02/2020, 20:51

Городские фракции КПРФ прощаются со своими депутатами

28/02/2020, 20:45

Долгострой на ул. Тульской достроят в этом году

28/02/2020, 18:07

Тотальная «оцифровка»

28/02/2020, 18:00

В Заельцовском районе появится лыжная база

28/02/2020, 16:58

Новосибирцы стали чаще делать переводы денег со смартфонов

28/02/2020, 16:08

Губернатор предложил ввести новые меры поддержки муниципалитетов

28/02/2020, 15:34

В Клинике института лимфологии внедряют бариатрическую хирургию

28/02/2020, 15:27

Конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска»

28/02/2020, 13:51

Женщин нужно спрашивать о перспективах появления детей при трудоустройстве

28/02/2020, 13:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Регионы неправильно считают тарифы и нормативы накопления ТКО

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска