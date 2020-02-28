Бердчане вышли на протест против строительства исправительного центра

Общественники Бердска провели серию пикетов и подготовили петицию в органы федеральной власти против возможного появления на территории города в здании, ранее занимаемом Бердской бригадой спецназа ГРУ, исправительного центра для осуждённых.

— Известно, какой контингент отбывает принудительные работы: среди них лица с наркозависимостью, больные туберкулезом и СПИДом, а также заключенные, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, — сообщается в тексте петиции, на момент подготовки публикации собравшей 7,8 тысячи подписей. — Эти люди будут иметь возможность выхода в город. Эти люди будут обращаться в наши поликлиники и больницы, а врачей в Бердске и так не хватает. Этим людям город должен предоставить рабочие места, которых не хватает вполне законопослушным горожанам. Размещение исправительного центра ухудшит криминогенную обстановку в нашем городе.

Общественников поддерживают и местные депутаты, в частности, депутат горсовета Бердска Андрей Некрасов, который несколько лет, занимаясь патриотическим воспитанием школьников, добивается того, чтобы эти здания были переданы под центр подготовки «Юнармии». Об этом депутат сообщил в комментарии Infopro54.

— Власть пока затихла по поводу зданий бригады, — говорит Некрасов. — А почему затихли? Потому что сейчас предстоит голосование по поправкам в Конституцию, а потом они всё сделают, как надо. Мы это уже проходили перед выборами президента, когда нам обещали, что не будет никакого повышения пенсионного возраста. И что? Через месяц после выборов пенсионный возраст увеличился на 5 лет.

Обеспокоенность судьбой объектов Минобороны РФ на территории Бердска высказывают и другие представители местного депкорпуса.

— В полной мере поддерживаю позицию Некрасова А.В., — сообщает в письме коллегам по депкорпусу ещё один местный парламентарий Николай Сычёв. — Все эти сооружения построены и недостроены на наши деньги — налогоплательщиков. И то, что мы наблюдаем в последнее время, как Министерство обороны их неэффективно использует по назначению — для укрепления обороноспособности страны — это факт. Не нужны они вам — отдайте народу, муниципальной власти…

Поводом для беспокойства бердских депутатов и общественников стала информация о предстоящем соседстве с осуждёнными в ряде местных СМИ.

— Пока отдано региональному управлению ФСИН одно здание на земле, где ранее располагалась Бердская бригада спецназа, — говорится в одном из изданий. — Казарму предполагается использовать для проживания осужденных к отбыванию наказания в колонии-поселении или в качестве исправительного центра для приговоренных к принудительным работам. Хотя ФСИН рассчитывает по меньшей мере на два здания.

Факт получения здания в УФСИН по Новосибирской области опровергают.

— У ГУФСИН РФ по Новосибирской области нет зданий, переданных в собственность от Министерства обороны РФ, — сообщает пресс-секретарь ведомства Юлия Пермитина. — Вопрос о передаче каких-то зданий и сооружений от этого ведомства на территории Бердска не рассматривается.

Как сообщили Infopro54 в пресс-службе Сибирского военного округа, одно здание действительно было передано, но не УФСИН, а учреждению с созвучной аббревиатурой.

— Здание передано на баланс учреждения, подведомственного ФНС РФ, — сообщает собеседник издания.

Речь идёт о филиале ФБУ «Налог-сервис». Там подтвердили информацию о передаче. По словам собеседника издания, ведомство действительно располагается в здании бывшей казармы спецназа ГРУ, и сейчас в нём работает архив налоговой структуры, для этого пришлось, приспосабливая его под новые нужды, провести ремонт.

Однако общественники по-прежнему насторожено относятся к судьбе военных объектов, и это косвенно подтверждается «молчанием» федеральных властных структур, куда бердчане обращались по этому поводу.

— Мы написали не одно письмо за подписью общественных организаций и политических партий на имя президента и министра обороны, — говорит Андрей Некрасов. — Губернатор обещал, что здания не будут переданы для исправительного центра. Покажите бумагу с угловым штампом, синей печатью и подписью. Не показывают. А народ встал на дыбы.

Несмотря на озвученную ранее информацию от ГУФСИН по Новосибирской области, ведомство не оставляет надежды на строительство исправительного центра на территории Бердска вообще, как следует из письма его главы Андрея Попето на имя главы Бердска Евгения Шестернина от 27 февраля. Текст документа оказался в распоряжении редакции вечером 28 февраля.

— На территории нашего региона в области исполнения наказания в виде принудительных работ сложилась критическая ситуация, — говорится в тексте документа. — Федеральным законом №540-ФЗ, снизившим минимальные сроки отбывания наказания для принятия решения о замене неотбытой части лишения свободы принудительными работами, предоставлено право на обращение с соответствующим ходатайством 4863 осуждённым, находящимся в исправительных учреждениях на территории Новосибирской области, из них 185 жителей города Бердска и 290 жителей Искитимского района… Участки, созданные как исправительные центры при ФКУ ИК-8 и ФКУ ИК-3… рассчитаны на 160 мест, где сегодня отбывают наказание 309 осуждённых, в их числе имеются жители города Бердска. Предлагаем проработать вопрос создания исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий Бердска, которые будут использовать труд осуждённых к принудительным работам.

По информации издания, глава бердской администрации дал поручение своему заместителю Владимиру Захарову создать рабочую группу для решения данного вопроса.

67-я бригада спецназа ГРУ была сформирована в 1984 году и дислоцирована в Бердске. Окончательно расформирована в марте 2009 года.

Фото сообщества соцсети ВКонтакте «Мы против строительства ИЦ на территории военного городка»