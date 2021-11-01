Бесплатная диспансеризация: что в нее входит

Если объяснить простыми словами, то к терапевту человек обращается, когда у него есть боли в спине, горле, появилась сыпь, кашель и т.д. и тогда доктор отправит больного к своим коллегам (кардиологу, неврологу и т.д.). Врача подбирают, исходя из симптомов, которые имеются у больного.

Диспансеризация – медосмотр, проводимый в профилактических целях. Для этого нет необходимости иметь какие-то справки, жалобы или же симптомы. Благодаря такому медосмотру можно выявить заболевания, которые пока еще не дают о себе знать.

Что включает в себя диспансеризация?

Диспансеризация включает в себя несколько шагов. К первому можно отнести:

профилактический осмотр, который проводятся в медицинских целях;

общий анализ крови, который включает в себя определение уровня гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ;

набор обследований на рак.

Если говорить о втором этапе, то он состоит из:

Осмотра неврологом. Особенно если у человека есть какие-то подозрения на нарушение кровообращения мозга. Осмотр хирургом и урологом. Этот осмотр должны в обязательном порядке проходить мужчины, которым больше 45 лет. Осмотр колопроктологом. Сюда включается и проведение ректороманоскопии, для процедуры необходимо обладать направлением от доктора. Колоноскопия. Она проводится в случае, если у человека есть подозрения на раковые заболевания. Рентгенография или же томография легких. Проводится по назначению специалиста. Спирометрия. Как правило, ее проводят для курящих людей, которые имеют подозрения на хронические или бронхитические заболевания. Осмотр гинеколога. В обязательном порядке он проводится для девушек, у которых было онкологическое заболевание шейки матки или же молочных желез. Осмотр специалиста-офтальмолога. Он предназначен для граждан, которым более 45 лет и у них есть проблемы со зрением или же внутриглазное давление, которое вызывает жуткие головные боли.

Также можно произвести и дополнительные осмотры. Все зависит от того, какие заболевания присутствуют у человека.

Какие года рождения смогут пройти обследование в 2021 и 2022 годах?

Если в этом или следующем году вам будет столько лет, что возраст можно поделить на 3, то вы можете пройти обследование у специалистов. При этом не важно, какого числа у вас День рождения, он может быть даже сразу же после Нового Года. Наиболее ранним возрастом для диспансеризации считается 21 год, а самый поздний – без ограничения.

Например, в 2021 году диспансеризацию могут пройти люди, родившиеся в 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, а также люди старше 40 лет.

К основным целям проведения диспансеризации в 2022 году можно отнести:

Раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые могут привести к смертности и инвалидности. Выявление и профилактику основных факторов риска следующих заболеваний: повышенный уровень артериального давления, повышенный уровень холестерина, употребление табачных изделий, низкую физическую активность, ожирение и т.д.

Пациенты в возрасте с 18 лет могут проводить диспансеризацию, чтобы выявить наличие тех или иных заболеваний. Благодаря этому с молодости люди смогут следить за состоянием своего здоровья и «держать» его в надлежавшем состоянии.

После прохождения осмотра человеку выдается справка, в которой указано, что гражданин прошел осмотр и полностью здоров или же имеет какие-то проблемы.

Можно ли отказаться от диспансеризации?

Перед тем, как проходить диспансеризацию, необходимо подписать бланк, в котором указано, что вы готовы проходить обследование. А если вы отказываетесь от услуги, тогда подпишите форму отказа.

К тому же, можно отказаться от некоторых обследований, которые входят в диспансеризацию. При этом их количество не должно превышать 15%, ибо в данном случае вам не засчитают прохождение обследования.

Большинство работодателей заинтересованы в том, чтобы их сотрудники проходили диспансеризацию. Ведь это способно снизить заболеваемость работников, что приведет к сокращению дней, которые человек будет вынужден провести на больничном. Таким образом, многие владельцы предприятий «мотивируют» сотрудников проходить диспансеризацию. Однако принуждать граждан работодатели не имеют права.

При этом заботиться о состоянии здоровья граждане должны самостоятельно. Государство делает все, чтобы люди могли бесплатно проходить обследования, позволяющие выявить те или иные хронические заболевания. Но при этом гражданин самостоятельно может решить, проходить ему обследование или же нет. При этом никаких санкций к таким людям не применяется. Поэтому каждый граждан может отказаться от проведения диспансеризации.