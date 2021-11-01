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Варианты и способы получения налогового вычета

  • 01/11/2021, 12:35
налоговый вычет
Следует понимать, что под налогообложением подразумевается конкретная сумма, с которой при условии законности может сокращаться налоговая база (доход, с которого вычитается налог).

На вопрос, как получить налоговый вычет, ответ однозначный – на него могут рассчитывать те граждане, которые регулярно выплачивают налог в размере 13%.

Важно знать, что налоговый вычет может быть оформлен после оплаты человеком налога. Например, можно налоговый вычет оформить после совершения покупки имущества, оплаты образования или лечения. Благодаря данной услуге возвращается доля от подоходного налога.

При подаче заявления работодателю о вычете налога в качестве возврата средств он может не удерживать 13% от прибыли до того момента, пока не будет полностью возвращен размер вычета. Также в качестве варианта возврата средств работодатель может уменьшить налогооблагаемый размер вычета.

Как можно подтвердить расходы?

Стоит знать, что за покупку квартиры не выдают чек, поэтому будет необходимо потратить время и получить нужные документы.

Подтвердить факт потраченных средств можно:

  • распиской;
  • квитанцией;
  • платежкой из банка и др.

Но важно знать нюансы о платежных документах, о которых не знает ни риэлтор, ни налоговый инспектор. Чаще всего проблемы могут возникнуть, когда уже оформляется непосредственный вычет.

  1. В расписке должны быть указаны все данные о квартире и продавце, а также присутствовать подписи и дата передачи средств, должна быть указана уплаченная сумма средств. Лучше расписку писать от руки, а не использовать напечатанную форму.
  2. Если предоставляется договор о продаже и покупке, тогда в нем должен быть пункт, в котором указывается, что продавец получил такую-то сумму средств. Важно, договор должен быть засвидетельствован нотариусом. В таком случае наличие расписки не всегда необходимо. Также стоит отметить, что Минфин может принять договор, не заверенный нотариусом, но важно, чтобы в нем было указано, что были осуществлены расчеты за имущество в полной мере, и что покупатель передал средства, а продавец их получил.  Но лучше оформлять расписку, так как Верховный суд не берет в расчет договор, так как он не может подтвердить факт оплаты, и в случае возникновения проблем, продавец имеет полное право потребовать квартиру обратно, так как нет подтверждения уплаты средств или же в судебном порядке заставит оплатить квартиру повторно.
  1. Если же использовать банковские документы, то следует предоставить квитанцию или же выписку. Информационное письмо, выданное банком, в таком случае не подойдет. Нужно хранить документы, выданные банком.

Как можно получить быстро налоговый вычет?

 Теперь, покупая земельный участок, дом или квартиру, можно намного проще и быстрее оформить вычет налога. Чтобы сформировать автоматическое обращение, необходимо человеку зайти в личный кабинет налогоплательщика и заполнить форму заявления.

С 2021 года 20 мая начали действовать новые упрощенные правила получения налогового вычета не только по вышеперечисленным приобретениям, но и инвестиционным счетам. То есть изменения, которые были приняты на законодательном уровне, коснутся не только покупки недвижимости, но и погашения процентов по ипотеке. Также получить упрощенный вариант вычета налога можно при возведении дачи.

Подробности об упрощенном варианте оформления документов

 До принятия нововведения необходимо было заполнить и сдать декларацию по форме 3-НДФЛ, а также документы, которые подтверждают права на данный вычет. Как получить налоговый вычет сегодня? Все намного проще. Для этого ннеобходимо только подать заявление налогоплательщика в электронном кабине на сайте организации ФНС.

Фото pixabay.com

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Теги : налоговый вычет налоги налог на имущество имущественные налоги


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