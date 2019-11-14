Бесплатное РКО

С 11 ноября банк запустил акцию «Лови момент», по условиям которой новые клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие депозитный договор сроком от 31 дня по стандартным утвержденным ставкам на сумму от 5 млн рублей, могут получить до 5 месяцев обслуживания бизнес-пакета на РКО в подарок.

Больше срок – больше бесплатных месяцев расчетно-кассового обслуживания. На выбор клиенту предлагается бизнес-пакет, максимально отвечающий потребностям его бизнеса: «Рост», «Взлет» или «Свобода».

Оформить депозит и участвовать в акции Вы можете в любом офисе банка.

Подробную информацию о бизнес-пакетах и условиях обслуживания уточняйте на сайте и в офисах ПАО Банк «Левобережный».

Акция действует до 20.02.2020 года.

Фото предоставлено пресс-службой банка