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Как управлять прибылью? Бизнес-интенсив Марины Гусевой Гуляевой

Решаем проблемы реального бизнеса под руководством эксперта.
  • 14/11/2019, 11:32
Как управлять прибылью? Бизнес-интенсив Марины Гусевой Гуляевой

Бизнес-интенсив «Финансы. Бюджетирование и управленческий учет». Приглашаем собственников и директоров, финансовых директоров и специалистов по финансам!

  • Передаем технологию разработки и внедрения системы бюджетирования и управленческого учета для бизнеса.
  • Полное системное понимание и пошаговый алгоритм внедрения. Вы узнаете, как провести апгрейд своей системы.

Автор и ведущая интенсива — Марина Гусева (Гуляева), генеральный директор и владелец Сибирского офиса «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления с 15-летним опытом. Команда Марины Гусевой (Гуляевой) помогла 200+ компаниям Сибири повысить эффективность работы.

3-дневное обучение — это в общей сложности 20 часов интенсивного обучения. Ваш результат — экономия времени на поиск информации, ведь мы объединили в программе всю необходимую теорию и многолетний опыт.

Что в программе бизнес-интесива? Вот 4 основных блока:

  1. Разработка эффективной финструктуры: ЦФО для целей бизнеса.
  2. Бюджетная структура: учимся смотреть глазами руководителя.
  3. Управленческая учетная политика: что стоит за цифрами в отчетах.
  4. Автоматизация бюджетирования и управленческого учета.

Теория + практика. Решаем проблемы реального бизнеса под руководством эксперта. Вы разберетесь, как устроена система управления финансами, а главное – поймете, что и как изменить в своей компании.

Подробная программа и регистрация на сайте интенсива >>

Более 150 собственников и топ-менеджеров уже прошли бизнес-обучение от «ИНТАЛЕВ» и Марины Гусевой (Гуляевой). Что они говорят о своих результатах?

  • Во-первых, это системный взгляд на финансы через призму целей бизнеса в интенсивном формате («Марина все разложила по полочкам!»).
  • Во-вторых, владение конкретными инструментами управления: как их внедрить и как использовать для принятия управленческих решений.
  • А есть конкретные измеримые результаты? Конечно. Например, один из наших клиентов после изменений в финструктуре и управленческом учете получил рост оборота в четыре раза.

Приходите, чтобы разобраться и вывести свой бизнес на новый уровень!

Дата проведения 27-29 ноября 2019

Возраст 18+

Подробная программа и регистрация на сайте интенсива >>

Фото предоставлено организаторами мероприятия

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