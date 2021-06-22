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Безответственные лесорубы устроили «блэкаут» в 3 районах в Новосибирской области

  • 22/06/2021, 10:28
Вечером 18 июня по вине лиц, занимавшихся вырубкой деревьев вблизи линии электропередачи, произошел очередной масштабный инцидент.

Новости компанийВ результате несанкционированных работ вблизи охранной зоны ЛЭП спиленное дерево упало на нижний провод высоковольтной линии классом напряжения 110 кВ, что привело к аварийному отключению 5 высоковольтных подстанций 110 кВ и более 500 трансформаторных подстанций, расположенных на территории Маслянинского, Черепановского, Искитимского районов Новосибирской области.

Вследствие незаконного действия лиц, осуществляющих вырубку деревьев, без электроснабжения оказались потребители в 48 населенных пунктах с общей численностью населения около 34 тысяч человек. Кроме того, в зону отключения попало значительное количество социально-значимых объектов, в том числе более десятка медицинских учреждений и около 20 скважин.

На место предполагаемого повреждения незамедлительно выехали специалисты Высоковольтного РЭС филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети», для установления точного места возникновения аварии им пришлось осмотреть несколько километров трассы линии электропередачи. В одном из пролетов опор было обнаружено спиленное дерево высотой порядка 30 метров, лежащее на проводах.

Огромный ствол только чудом не оборвал провода ЛЭП. Несмотря на серьезные повреждения, энергетики подключили потребителей по резервной схеме в течение ближайших двух часов.

Полное восстановление линии заняло гораздо больше времени. Повреждение оказалось настолько серьезным, что аварийно-ремонтная бригада Высоковольтного РЭС всю ночь трудилась над устранением последствий, и только утром следующего дня была полностью восстановлена нормальная схема электроснабжения.

Активный сезон заготовки дров только начался, но, к сожалению, это далеко не первый случай массового отключения электроснабжения вследствие незаконных вырубок. С наступлением тепла подобные факты фиксируются и устраняются специалистами АО «РЭС» в разных районах области регулярно.

Стоит отметить, что ремонтные работы на высоковольтных линиях электропередачи достаточно трудоёмкий процесс, требующий привлечения специальной техники и значительных материальных ресурсов. Как видно из последних оперативных сводок, масштабный «блэкаут» может возникнуть из-за одного срубленного дерева, упавшего на провода. По вине безответственных «лесорубов» страдают тысячи людей.

АО «РЭС» в очередной раз обращает внимание, что в соответствии с пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (далее – Правила) в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить их безопасную работу, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Согласно подпункту «в» пункта 10 Правил в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять посадку и вырубку деревьев и кустарников. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий в пределах охранных зон заинтересованным лицам необходимо обращаться с письменным заявлением в сетевую организацию.

Выполнение несогласованных с сетевой организацией действий по вырубке в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства является недопустимым и влечет для нарушителей следующие негативные последствия:

  • Привлечение к административной ответственности по статье 9.8 КоАП РФ за нарушение правил охраны электрических сетей (предусматривает наложение штрафа на граждан – в размере до одной тысячи рублей, на юридических лиц – до двадцати тысяч рублей) и по статье 9.7 КоАП РФ в случае повреждения электрических сетей (предусматривает наложение штрафа на граждан – до двух тысяч рублей, на юридических лиц – до сорока тысяч рублей).
  • Взыскание полной стоимости восстановления объекта электросетевого хозяйства в случае его повреждения вследствие неправомерных действий. С учетом стоимости объектов электроэнергетики сумма взысканного ущерба может достигать нескольких десятков миллионов рублей.

Помните, что повреждение воздушных и кабельных линий электропередачи может привести к аварийному отключению потребителей, в том числе, социально-значимых объектов, а также к снижению надежности энергосистемы. А, значит, последствия несанкционированных действий в охранных зонах ЛЭП касаются всех без исключения потребителей Новосибирской области.

Диспетчерские службы филиалов АО «РЭС» и телефон доверия АО «РЭС» (383) 289-41-00 работают круглосуточно.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : энергетика электроснабжение РЭС выркбка деревьев


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