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В Бугринской роще появится теннисный клуб

  • 22/06/2021, 10:25
Автор: Мария Садыкова
Новости Новосибирска
Строительство двух кортов завершится в августе этого года.

В Новосибирске появится новый теннисный клуб с парковой зоной и беседками. Концепцию разработала администрация города совместно девелоперской компанией ООО «Дискавери групп», которая уже инвестировала на 1 этапе строительства около 7 млн рублей. Разработчики обещают, что теннисный клуб и прилегающая к нему зона отдыха станут продолжением ПКиО «Бугринская роща».

Новости Новосибирска

— На территории, где мы начали строительство теннисных кортов, был заброшенный много лет лес с аварийными и больными деревьями. Мы вывезли около 60 самосвалов, каждый по 30 т мусора, гнилых деревьев и корней, как минимум, на обновленной территории будет красиво и безопасно. Горожане, которые гуляют в парке Бугринская роща, будут точно также гулять в нашей спортивной зоне, рассказала Infopro54 директор ООО «Дискавери групп» Светлана Бороздунова. — Здесь будет продолжение парковой зоны,  бесплатной для посещения — как для наших клиентов, так и для жителей города. На площадке теннисного клуба также разместятся кафе для спортсменов, беседки для отдыха, места для отдыха с применением зеленых зон.

Согласно проекту, на территории спортивного клуба будут детская игровая площадка, спортивная площадка для разминки спортсменов и подготовки к тренировкам. Кроме того, теннисные корты сделают доступными для аренды. Стоимость занятий составит от 3900 рублей в месяц, а аренда корта — от 500 рублей в час.

По словам инвестора, земельный участок площадью 8883 кв.м, на котором планируется разместить теннисный клуб, принадлежит городу и сдан в аренду на основании разрешения на использование.

— Сейчас мы ведем переговоры с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города. Изначально проговаривался один план событий, а сейчас мы вносим небольшие изменения в проект. К примеру, меняется количестве кортов-площадок, а объем инвестиций при этом вырастет в 5 раз, — говорит Светлана Бороздунова. — Нам предварительно согласовали проект с корректировками. В этом году мы точно построим 2 корта — запустим до 1 августа, а в следующем будет второй этап строительства. Я являюсь инвестором, заказчиком и строителем объекта.

Сегодня у «Дискавери групп» уже есть один теннисный проект — Arena Discovery, который находится на улице Петухова, 71/4, в Бугринской роще компания создает второй филиал. Численность спортсменов-теннисистов, занимающихся в клубе, на сегодняшний день составляет более 700 человек — детей и взрослых. От Международной теннисной федерации в Discovery Arena активно внедряется сертифицированная методика обучения Tennis 10s. Это новое направление программы Play and Stay, предназначенное для детей от 10 лет и младше. Данное направление ориентировано на увеличение количества игроков в теннисе, обеспечение их гармоничного развития и участия в соревнованиях с самого раннего возраста. На базе теннисного клуба проводятся профессиональные и любительские турниры и есть летний лагерь, где ребята тренируются дважды в день.

Как сообщает сайт Rusprofile, ООО «Дискавери групп» зарегистрирована в 2017 году. Ее основным видом деятельности является деятельность спортивных клубов. По итогам 2020 года выручка компании составила 8,9 млн рублей (в 2019-м — 7,8 млн), прибыль компании в 2020 году —  -1,2 млн рублей (в 2019-м — 4,2  млн). Помимо ООО «Дискавери групп» бизнесмен Светлана Бороздунова является учредителем и директором, еще 4 компаний.

Напомним, что в ПКиО «Бугринская Роща» началось строительство Soho Pool Club. На территории клуба появятся 3 террасы, большой бассейн — 16х35, подростковый — 16х6 и детский — 12х6. Все бассейны будут с подогревом, с чистой водой и хорошей фильтрацией. На площадке также предусмотрено размещение нескольких объектов общепита. В вечернее время в Soho Pool Club планируется проводить вечеринки, здесь также будет работать летний кинотеатр на открытом воздухе.

По данным 2GIS, на территории города располагается 21 площадка с теннисными кортами.

Фото корта из группы «Дискавери Арена» Вконтакте

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Рубрики : Бизнес Спорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : теннис спорт парк отдых Бугринская роща


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