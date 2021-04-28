Рекламодателям

Биография и карьерный путь депутата Госдумы Александра Брыксина

  • 28/04/2021, 09:00
С 2011 года Александр Юрьевич занимает пост депутата Государственной Думы. В прошлом был предпринимателем. Брыксин активно участвует в благотворительности, поддерживает спортивную отрасль и входит в состав комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Александр Брыксин вспоминает, что в комитет его лично пригласил председатель Сергей Анатольевич Гаврилов — очень верующий человек. «Для меня это неслучайная работа, три моих дяди — священники, схимонахи. Это для меня большая гордость», — говорит депутат. В составе комитета он возглавляет экспертную группу по совершенствованию законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений. Экспертная группа была создана в 2017 году, среди ее членов — представители религиозных организаций, ученые и политические деятели. В частности, группа занимается разработкой предложений по изменению законодательства РФ в сфере защиты российских граждан от мошеннических действий сект, чтобы избежать агрессивного миссионерства, особенно со стороны радикальных экстремистских течений.

За свою законотворческую деятельность Александр Брыксин награжден рядом правительственных и церковных наград. Особенно ценны для него ордена Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского II и III степени, Преподобного Сергия Радонежского III степени, медаль ордена Русской Православной Церкви святого равноапостольного князя Владимира. Последней награды Брыксин был удостоен в 2015 году за помощь в воссоздании храма Преображения Господня. Депутат отмечал, что этот проект — результат общих усилий, а также социальная ответственность перед обществом и историей всей страны.

Александр Брыксин регулярно оказывает поддержку Курской иконописной школе, которая славится своими работами на всю страну. Здесь практикуют каноническое письмо. Депутат организовал выставку работ иконописцев в Государственной Думе. По его словам, коллеги каждый день приходили любоваться произведениями курян. «Я чувствовал большую гордость за наших ребят, за курских мастеров», — делился Брыксин.

В Храм имени Александра Невского, который находится в поселке Шуклинка Курского района, Брыксин передал список иконы Всецарица. Депутат отмечал, что эту икону написали афонские монахи. «Владыка Герман нас благословил, чтобы в Храме Александра Невского осталась икона на свое пожизненное существование… Она несет людям исцеление от раковых заболеваний. Поэтому мы считаем, что икона нужна Курской области…», — рассказал Александр Юрьевич.

При поддержке Александра Брыксина в «Парке Ангелов» на месте сгоревшего кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» была возведена часовня в память о погибших. Кемерово — родной город Брыксина. Он не мог остаться в стороне, узнав о трагедии. Часовня стала местом единения кемеровчан: сюда приходят для того, чтобы почтить память погибших и найти утешение в горе. Не случайно часовня освящена в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение».

Небольшая церковь, внутри которой выгравированы имена всех погибших, облицована гранитной брусчаткой песочного цвета. На первый взгляд строение выглядит древним по той причине, что купол и главка сделаны из меди с патиной. Это решение позволило образно и искусственно состарить облик. Складывается впечатление, что часовня здесь стоит не один век.

Поддерживает Брыксин и множество благотворительных проектов, возглавляет Федерацию спортивной борьбы Кемеровской области. Ниже приводим биографию депутата и общественного деятеля.

История жизни

Александр родился и провел детство в Кемерове. Отец трудился в цеху на химпредприятии «Карболит», мать занимала должность председателя горкома профсоюзов.

Жизнь в угольной столице Кузбасса была далеко не простой. В интервью депутат делился, что ему пришлось с раннего детства учиться самостоятельности, умению постоять за себя и своих родных, он знал цену труду. Этот жизненный период Брыксин называет сложными, но по-своему счастливыми годами.

В родном городе юноша окончил общеобразовательную школу №65. Параллельно занимался вольной борьбой, этому виду спорта в будущем он и посвятит свою жизнь.

После школы молодой человек поступил в Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Это был 1984 год. Спустя 12 месяцев Александру пришлось оставить учебу и отправиться в армию, где он прослужил с 1985 по 1987 год. После демобилизации вернулся в профессиональный спорт — в 1988 году Брыксин был признан победителем центрального совета «Динамо». Не бросил юноша и учебу, так как считал, что получить высшее образование крайне важно. В последние годы обучения он являлся членом сборной страны по борьбе. Диплом защитил в 1996 году, через некоторое время получил еще одно образование, окончив Академию международного бизнеса

До того, как занять кресло депутата Госдумы, Александр Брыксин несколько лет занимался предпринимательской деятельностью. В 2006 году вместе с партнерами Брыксин приобрел ЗАО «Курскрезинотехника». Для этого были взяты кредитные средства. Завод выпускал порядка пяти тысяч наименований продукции.

Политическая арена

2011-й стал годом, когда Брыксин принял решение оставить бизнес и посвятил себя политике. По результатам «Общенародного праймериза» он был избран депутатом Госдумы от Курской области. Первостепенной задачей на новой должности Александр Юрьевич называл содействие развитию региона. На это, по его мнению, влияет запуск новых предприятий, привлечение инвестиций, увеличение рабочих мест. Через пять лет Александр Юрьевич Брыксин, снова заручившись поддержкой избирателей, входит в состав нижней палаты парламента по региональной группе No 23. С 2016 по 2019 год он стал соавтором более 70 законодательных инициатив и поправок к проектам ФЗ.

Благотворительность

Депутат помогает медицинским учреждениям, детским домам, в частности, курскому Дому ребенка, малообеспеченным и многодетным семьям, талантливой молодежи и спортсменам. На протяжении нескольких лет политик оказывает помощь «Социальной гостиной», а также адресно помогает ветеранам и пенсионерам.

Сегодня он возглавляет экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия», который отвечает за совершенствование законодательства в сфере физической культуры, спорта и развития внутреннего туризма. На должности руководителя федерации художественной гимнастики, которую Брыксин Александр занимает с 1998 года, он отвечает за организационную часть. Когда депутат только занял этот пост, его дочке было пять лет. Сейчас она является мастером спорта международного класса по художественной гимнастике, вице-чемпионка страны. «Ее спортивное звание даже больше, чем было когда-то у меня. Она могла попасть на Олимпийские игры, была во втором составе», — поделился Александр Юрьевич.

Семейная жизнь

Александр Юрьевич Брыксин женат, с супругой они в браке уже на протяжении 33 лет. Все члены семьи политика всерьез занимаются спортом. Младшей дочери Марии 16 лет, она увлекается конным спортом, вошла в состав юношеской сборной страны. Депутат признался, что «тащил ее в свои виды спорта», но она не захотела. Старший сын Егор — кандидат в мастера спорта по дзюдо. Младший сын учится, любит футбол, по настоянию папы занимается борьбой. Жена — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике.

Фото с сайта https://bryksin.ru

649

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

21/04/2021, 12:15

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

Актуальный разговор

Марина Аксенова: В нашем обществе гораздо проще получить на грудь клеймо, нежели поддержку

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

В «Юном медике» уже началась вырубка зеленых насаждений

28/04/2021, 11:00

В Новосибирске продолжает сокращаться количество киосков

28/04/2021, 09:07

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ситуации на заводе «Тяжстанкогидропресс»

27/04/2021, 19:35

Цены на детский отдых в Новосибирске выросли до 20%

27/04/2021, 19:00

BELLA Sibir расширяет производство в Новосибирске

27/04/2021, 18:31

Самокатчикам укажут безопасный путь

27/04/2021, 18:27

В Новосибирской области растет спрос на промальпинистов

27/04/2021, 17:46

Новости компаний

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 лучших льготных ипотечных программ

28/04/2021, 11:04

Банк Уралсиб получил наивысший рейтинг привлекательности работодателя – А.hr

27/04/2021, 11:28

«Ростелеком» в Новосибирске поддержал чемпионат России по фехтованию

27/04/2021, 11:11

Банк «Открытие» снизил ставки по программам льготной ипотеки

27/04/2021, 10:53

ВТБ предлагает предпринимателям смарт-кассы за 2021 рубль

26/04/2021, 17:29

Экономика

Бюджет Новосибирской области в первом квартале исполнен с профицитом

Увеличивается перечень видов деятельности, разрешенных в ТОСЭР «Линево»

Ограничительные мероприятия в Новосибирской области снова продлили

Сессия горсовета Новосибирска рассмотрит поправки на 2,8 млрд рублей

Почему бизнес уезжает из Новосибирска и приезжает в регион?

Финансы

Мода на интернет-компании начнет меняться в сторону реальной экономики

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Система быстрых платежей или эквайринг?

В России появился «Маркетплейс» с финансовыми продуктами

Политика

Ситуация с «Тяжстанкогидропресс» дошла до Госдумы

Штабы Навального закрываются

Мэр Новосибирска вошел в состав ЦК КПРФ

Справороссы выбрали нового председателя регионального отделения

В гостиницах депутатов поставят на одну планку с «простыми смертными»

Недвижимость

В «Юном медике» уже началась вырубка зеленых насаждений

В «Юном медике» уже началась вырубка зеленых насаждений

Покупатели жилья в новостройках выбирают «комфорт»

Новосибирский Академпарк хочет получить статус индустриального парка

Количество объявлений о продаже новых квартир в Новосибирске выросло в 1,7 раза

PNK Group хочет построить индустриальный парк в Пашино

Технологии

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Новосибирская компания «Домпомидор» разработала эффективные теплицы

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

Магазины IKEA перейдут на солнечную энергию

«СКТБ «Катализатор» планирует вложить в развитие более 3 млрд рублей

Телекоммуникации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

На рынке автосервиса наблюдается новый виток ценовых войн

На рынке автосервиса наблюдается новый виток ценовых войн

С «мостового» концессионера спросят за пробки

«Сибуправтодор» рассчитывает завтра заключить госконтракт на Восточный обход

Чья спецтехника проломила асфальт на дороге под Новосибирском?

Toyota RAV4 удерживает первенство в сегменте SUV на вторичном рынке Новосибирска

Медицина

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Что поможет победить COVID?

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Цены на детский отдых в Новосибирске выросли до 20%

Цены на детский отдых в Новосибирске выросли до 20%

Лагеря ждут новосибирских школьников

Россия возобновит полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

Количество посетителей в ресторанах Новосибирска вырастет в разы

Спрос на отдых в ОАЭ у россиян восстанавливается

Общество

В «Юном медике» уже началась вырубка зеленых насаждений

В «Юном медике» уже началась вырубка зеленых насаждений

Самокатчикам укажут безопасный путь

Центр Новосибирска моют с шампунем

Отпразднуем «наполовину»

На майские праздники в Новосибирской области будут проходить «масочные» рейды

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска