Биография и карьерный путь депутата Госдумы Александра Брыксина

Александр Брыксин вспоминает, что в комитет его лично пригласил председатель Сергей Анатольевич Гаврилов — очень верующий человек. «Для меня это неслучайная работа, три моих дяди — священники, схимонахи. Это для меня большая гордость», — говорит депутат. В составе комитета он возглавляет экспертную группу по совершенствованию законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений. Экспертная группа была создана в 2017 году, среди ее членов — представители религиозных организаций, ученые и политические деятели. В частности, группа занимается разработкой предложений по изменению законодательства РФ в сфере защиты российских граждан от мошеннических действий сект, чтобы избежать агрессивного миссионерства, особенно со стороны радикальных экстремистских течений.

За свою законотворческую деятельность Александр Брыксин награжден рядом правительственных и церковных наград. Особенно ценны для него ордена Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского II и III степени, Преподобного Сергия Радонежского III степени, медаль ордена Русской Православной Церкви святого равноапостольного князя Владимира. Последней награды Брыксин был удостоен в 2015 году за помощь в воссоздании храма Преображения Господня. Депутат отмечал, что этот проект — результат общих усилий, а также социальная ответственность перед обществом и историей всей страны.

Александр Брыксин регулярно оказывает поддержку Курской иконописной школе, которая славится своими работами на всю страну. Здесь практикуют каноническое письмо. Депутат организовал выставку работ иконописцев в Государственной Думе. По его словам, коллеги каждый день приходили любоваться произведениями курян. «Я чувствовал большую гордость за наших ребят, за курских мастеров», — делился Брыксин.

В Храм имени Александра Невского, который находится в поселке Шуклинка Курского района, Брыксин передал список иконы Всецарица. Депутат отмечал, что эту икону написали афонские монахи. «Владыка Герман нас благословил, чтобы в Храме Александра Невского осталась икона на свое пожизненное существование… Она несет людям исцеление от раковых заболеваний. Поэтому мы считаем, что икона нужна Курской области…», — рассказал Александр Юрьевич.

При поддержке Александра Брыксина в «Парке Ангелов» на месте сгоревшего кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» была возведена часовня в память о погибших. Кемерово — родной город Брыксина. Он не мог остаться в стороне, узнав о трагедии. Часовня стала местом единения кемеровчан: сюда приходят для того, чтобы почтить память погибших и найти утешение в горе. Не случайно часовня освящена в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение».

Небольшая церковь, внутри которой выгравированы имена всех погибших, облицована гранитной брусчаткой песочного цвета. На первый взгляд строение выглядит древним по той причине, что купол и главка сделаны из меди с патиной. Это решение позволило образно и искусственно состарить облик. Складывается впечатление, что часовня здесь стоит не один век.

Поддерживает Брыксин и множество благотворительных проектов, возглавляет Федерацию спортивной борьбы Кемеровской области. Ниже приводим биографию депутата и общественного деятеля.

История жизни

Александр родился и провел детство в Кемерове. Отец трудился в цеху на химпредприятии «Карболит», мать занимала должность председателя горкома профсоюзов.

Жизнь в угольной столице Кузбасса была далеко не простой. В интервью депутат делился, что ему пришлось с раннего детства учиться самостоятельности, умению постоять за себя и своих родных, он знал цену труду. Этот жизненный период Брыксин называет сложными, но по-своему счастливыми годами.

В родном городе юноша окончил общеобразовательную школу №65. Параллельно занимался вольной борьбой, этому виду спорта в будущем он и посвятит свою жизнь.

После школы молодой человек поступил в Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Это был 1984 год. Спустя 12 месяцев Александру пришлось оставить учебу и отправиться в армию, где он прослужил с 1985 по 1987 год. После демобилизации вернулся в профессиональный спорт — в 1988 году Брыксин был признан победителем центрального совета «Динамо». Не бросил юноша и учебу, так как считал, что получить высшее образование крайне важно. В последние годы обучения он являлся членом сборной страны по борьбе. Диплом защитил в 1996 году, через некоторое время получил еще одно образование, окончив Академию международного бизнеса

До того, как занять кресло депутата Госдумы, Александр Брыксин несколько лет занимался предпринимательской деятельностью. В 2006 году вместе с партнерами Брыксин приобрел ЗАО «Курскрезинотехника». Для этого были взяты кредитные средства. Завод выпускал порядка пяти тысяч наименований продукции.

Политическая арена

2011-й стал годом, когда Брыксин принял решение оставить бизнес и посвятил себя политике. По результатам «Общенародного праймериза» он был избран депутатом Госдумы от Курской области. Первостепенной задачей на новой должности Александр Юрьевич называл содействие развитию региона. На это, по его мнению, влияет запуск новых предприятий, привлечение инвестиций, увеличение рабочих мест. Через пять лет Александр Юрьевич Брыксин, снова заручившись поддержкой избирателей, входит в состав нижней палаты парламента по региональной группе No 23. С 2016 по 2019 год он стал соавтором более 70 законодательных инициатив и поправок к проектам ФЗ.

Благотворительность

Депутат помогает медицинским учреждениям, детским домам, в частности, курскому Дому ребенка, малообеспеченным и многодетным семьям, талантливой молодежи и спортсменам. На протяжении нескольких лет политик оказывает помощь «Социальной гостиной», а также адресно помогает ветеранам и пенсионерам.

Сегодня он возглавляет экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия», который отвечает за совершенствование законодательства в сфере физической культуры, спорта и развития внутреннего туризма. На должности руководителя федерации художественной гимнастики, которую Брыксин Александр занимает с 1998 года, он отвечает за организационную часть. Когда депутат только занял этот пост, его дочке было пять лет. Сейчас она является мастером спорта международного класса по художественной гимнастике, вице-чемпионка страны. «Ее спортивное звание даже больше, чем было когда-то у меня. Она могла попасть на Олимпийские игры, была во втором составе», — поделился Александр Юрьевич.

Семейная жизнь

Александр Юрьевич Брыксин женат, с супругой они в браке уже на протяжении 33 лет. Все члены семьи политика всерьез занимаются спортом. Младшей дочери Марии 16 лет, она увлекается конным спортом, вошла в состав юношеской сборной страны. Депутат признался, что «тащил ее в свои виды спорта», но она не захотела. Старший сын Егор — кандидат в мастера спорта по дзюдо. Младший сын учится, любит футбол, по настоянию папы занимается борьбой. Жена — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике.