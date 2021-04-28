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В Новосибирске продолжает сокращаться количество киосков

  • 28/04/2021, 09:07
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске продолжает сокращаться количество киосков
А компенсационные места для предпринимателей остаются невостребованными.

Схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением мэрии (от 08.10.2019 № 3707), на территории Новосибирска сегодня предусмотрены 2928 мест размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

Из них:

— 2465 мест для размещения киосков, торговых павильонов, торговых галерей и т.д.;

— 311 мест для размещения мобильных объектов (автолавок, автоцистерн, торговых автофургонов).

По информации Департамента строительства и архитектуры мэрии, в 2020 году в городе были демонтированы 344 самовольных нестационарных объектов, в 2021-м — 69.

С каждым годом в Новосибирске сокращается количество киосков

Для сравнения: на 1 января 2014 года в схему размещения в Новосибирске были включены 4760 нестационарных торговых объектов (НТО), в начале 2015 года — 4773, 2016 года — 4508, 2017 года — 4527, 2018 года — 3554, 2019 года — 3547, 2020 года — 3143.

— Несмотря на то, что в июне прошлого года вышел закон о поддержке малого бизнеса и продлении всех договоров на год, а январе 2021 года вышло распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина о поддержке малого бизнеса в торговле, мы видим, что на сайте мэрии Новосибирска постоянно размещаются объявления о том, что собирается комиссия по демонтажу НТО. Причем, как правило, речь идет не о тех малых форматах торговли, кто изначально самовольно стоял на площадках, а о тех, кто не смог продлить ранее заключенные договоры, — комментирует ситуацию с НТО в городе исполнительный директор НОО «ОПОРА России», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. — К нам в реготделение «ОПОРЫ России» обращалась предприниматель, у которой договор аренды участка действовал до конца декабря 2020 года. В декабре вся семья заболела ковидом, то есть была не в состоянии заниматься продлением документов. В 2021 году они продолжили работать по старому договору, оплачивали аренду и одновременно подали заявление в мэрию на продление, но получили отказ. То есть механизм поддержки малого бизнеса, прописанный на федеральном уровне, в Новосибирске совершенно не работает.

По информации департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, за продлением действующих договоров в рамках федерального законодательства в мэрию обратились 1090 предпринимателей. Предоставить информацию о количестве арендаторов получивших положительное или отрицательное решение об увеличении срока действия договоров, в департаменте не смогли, сославшись на законодательство.

— Согласно п.6 ч.1 ст.20 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» предусмотрено, что информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если в запросе ставится вопрос о проведении анализа деятельности органа местного самоуправления либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией, — подчеркивается в ответе, полученном редакцией.

Чиновники мэрии напомнили, что в соответствии с № 98-ФЗ (ст.19) до 1 марта 2021 года арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, был вправе требовать от арендодателя заключения дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, предусматривающего увеличение срока действия такого договора в случае, если:

— на дату обращения арендатора с указанным требованием срок действия договора аренды земельного участка не истек либо в суд арендодателем не было заявлено требование о расторжении такого договора аренды;

— на дату обращения арендатора с указанным требованием у уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка;

При соблюдении всех условий, указанных в законе, департаментом были подготовлены дополнительные соглашения об увеличении срока действия договора аренды. Если не было соблюдено одно из условий данного федерального закона, департаментом готовился отказ в увеличении срока действия договора аренды, — поясняют в департаменте.

По информации, имеющейся в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, в настоящее время на территории города действуют 1495 договоров аренды земельных участков, предоставленных для размещения нестационарных объектов торговли.

— Лично меня очень смущает количество действующих договоров аренды — около 1500. Ранее в схеме размещения было около 4500 НТО, и все работали по договорам аренды, то есть сокращение колоссальное! Не исключаю, что в муниципалитете заключены еще 200-300 договоров на размещение НТО, а остальные предприниматели, получается, перешли в статус нелегальных, а их объекты размещены самовольно? Им просто не оставили никаких способов работать в законном поле! — возмущается Наталия Кошелева.

По-прежнему нерешенным предприниматели называют вопрос с предоставлением компенсационных мест.

— В порядке предоставления компенсационных мест прописано, что компенсационное место предоставляется владельцу НТО только в случае досрочного расторжения с ним договора на размещение и эксплуатацию НТО или договора на размещение и эксплуатацию мобильного объекта в связи с исключением места размещения соответствующего объекта из схемы размещения. Собственникам (владельцам) самовольных нестационарных объектов порядком их предоставление не предусмотрено, — поясняют в департаменте промышленности и инноваций. — В департамент за продлением действующих договоров в рамках Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ физические и юридические лица не обращались.

В случае досрочного расторжения договоров на размещение физическому или юридическому лицу предлагается заключить договор на размещение с предоставлением компенсационного места из числа мест размещения НТО, включенных в схему размещения, в отношении которых не заключен договор аренды, договор на размещение, договор на размещение мобильного объекта. Также можно включить в схему новое место размещения НТО.

В настоящее время схемой размещения предусмотрены 384 места размещения НТО со статусом «Перспективное место размещения нестационарного торгового объекта».

— Наверняка эти компенсационные места уже прописаны в схеме размещений, то есть по факту легально работают еще меньше предпринимателей? — интересуется Наталия Кошелева. — Еще один вопрос: если компенсационные места перспективные, то почему они невостребованные? Возможно, они неинтересны для бизнеса? У нас в практике уже были такие случаи, когда на торги выставлялись места под НТО, где в ряд уже стояли несколько киосков и павильонов. Напомню, мэрия неоднократно критиковала такое размещение малоформатной торговли — и вдруг сама предлагает такой участок в качестве компенсационного места… Кроме того, предприниматели уже просто не обращаются за компенсационными местами, так как во всех инстанциях им заявляют: «Вы не имеете на них права».

Кстати, реготделение «ОПОРЫ России» уже неоднократно обращалось в мэрию Новосибирска с предложениями по корректировке ситуации в сфере размещения НТО. Последний пакет был направлен в феврале. Как пояснила Наталия Кошелева, по всем пунктам предложения в муниципалитете нашли основания для отказа. В результате ситуация будет вынесена на рассмотрение на форума «За честный бизнес» 28 апреля, в котором примут участие представители генпрокуратуры РФ.

Напомним, в течение двух лет мэрия прорабатывала концессию на модернизацию 250 остановочных павильонов; предполагалось, что они заменят существующие НТО. Конкурс, который должен был пройти в марте, не состоялся из-за отсутствия желающих.   Сейчас, по словам мэра Анатолия Локтя, прорабатываются условия нового тендера.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : НТО малоформатная торговля бизнес


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