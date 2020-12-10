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Бионордом хотят посыпать все улицы Новосибирска

  • 10/12/2020, 11:25
Бионордом хотят посыпать все улицы Новосибирска
Однако споры о его влиянии на экологию, машины и обувь продолжаются.

Мэрия Новосибирска готовится перейти на унифицированную систему противогололедной борьбы. Об этом в рамках комиссии горсовета по городскому хозяйству при обсуждении ситуации с текущей уборкой городских улиц от снега сообщил замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Юрий Сердюк. В настоящее время, по информации, озвученной чиновником, только часть улиц посыпается бионордом, как правило это центральные улицы: к примеру, в Заельцовском районе — часть Красного проспекта и дорога, ведущая в направлении Обкомовских дач, в Советском центр Верхней зоны Академгородка. Остальные улицы ДЭУ и подрядные организации по старинке посыпают пескосоляной смесью. Как отмечают в мэрии, в первом случае состояние улиц гораздо лучше.

Там, где мы применяем бионорд содержание улично-дорожной сети в лучшем состоянии, чем там, где применяем иные противогололедные материалы, говорит вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов. — Когда два года назад в Академгородке мы применили пески дробления горных пород, помните, что было с газонами и какие героические усилия пришлось предпринимать для их очистки?

В то же время дискуссии вокруг качества новой посыпки продолжаются. В частности, в рамках заседания комиссии некоторые из депутатов сообщили о жалобах избирателей на испорченную обувь и о грязи на дорогах в уже упомянутых Заельцовском и Советском районах.

Мне поступает огромное количество жалоб от людей в соцсетях и по телефону, сообщает депутат Наталья Пинус. Есть ли у нас какая-то возможность от этого «счастья» отказаться? Претензии следующие: во-первых, на дорогах грязно. Люди приносят эту грязь домой. Во-вторых, грязь разъедает обувь. Наконец, по мнению людей, это не приводит к повышению безопасности на дорогах: вначале снег растапливается, а потом опять замерзает и превращается в лед.

Представители исполнительной власти заявляют, что грязь на дорогах может заноситься водителями с улиц, посыпаемых пескосоляной смесью, отсюда и порча обуви пешеходов.

Там, где мы используем другие противогололедные материалы, перекрестки, где транспорт не так интенсивно движется, образуется тот негативный элемент кочкарник, которого нет на дорогах, содержащихся с применением бионорда, сообщают в мэрии.

А что касается безопасности в связи с обледенением дорог, то оно действительно может иметь место, однако причина этого — не бионорд.

Это возможно тогда, когда снег несвоевременно смели с проезжей части, сообщает Олег Клемешов. Если этот момент упустили, то я допускаю, что такое возможно.

По информации мэрии Новосибирска, за последние две недели снегопады были только 7 и 8 декабря. В эти два дня уборка велась в режиме средней интенсивности снегопадов. Основной работой по линии ДЭУ было сдвигание снежной массы с проезжей части, формирование валов. За прошлую ночь вывезено 3,5 тысячи кубометров снега, за сутки с начала снегопада почти 9 тысяч кубометров.

Фото: pixabay.com, автор- qimono

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