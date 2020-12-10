Статус Академгородка мешает развитию проекта «Академгородок 2.0»

Проект «Академгородок 2.0» вступил в этап дорожной карты — практического воплощения. Так Ирина Мануйлова, заместитель губернатора Новосибирской области, охарактеризовала нынешний статус проекта в ходе пресс-конференции в ТАСС. Примечательно, что «Академгородок 2.0» будет практически первым в России опытом градоразвития в формате interurban — то есть не в границах одной муниципальной единицы, а на их стыке, в так называемом межмуниципальном пространстве.

Очень приблизительное сходство с этим процессом имеет, пожалуй, лишь проект «Новая Москва», где речь идет о «склейке» новообретенных городских территорий путем заполнения пустот между бывшими подмосковными городками и поселками. Правда, в Москве эта работа идет в сугубо девелоперском ключе — ради создания неразреженного и ликвидного городского пространства. А вот «Академгородок 2.0» создается еще и как новая функциональная среда — как пространство постиндустриальной экономики.

Второй этап дорожной карты

Ряд социальных объектов в рамках «Академгородок 2.0» уже реализован, ряд находится в высокой степени проработки. В 2020 году началось строительство двух школ на 1100 мест (в Бердске и Краснообске), пристройки к лицею №130 на территории Советского района, детского сада на 220 мест в Кольцово. До конца 2021 года планируется завершить строительство нового здания гимназии №3, детского сада в микрорайоне Южный в Бердске. В числе объектов здравоохранения — сосудистый центр на базе ЦКБ Академгородка. В рамках модернизации системы здравоохранения планируется строительство поликлиники в Нижней Ельцовке, врачебной амбулатории в поселке Ложок, второй очереди поликлиники в Краснообске. В перечне социальных объектов также строительство в Кольцово многофункционального культурного центра и универсального физкультурно-оздоровительного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Краснообске, реконструкция городского центра культуры в Бердске, реконструкция лыжной базы имени Алика Тульского в Советском районе и другие объекты. В число проектов, необходимых для развития Новосибирского научного центра, также вошли объекты электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, целый ряд автомобильных дорог и развязок.

Отдельно Ирина Мануйлова остановилась на неоднозначных последствиях особого статуса Академгородка — объекта культурного наследия. Проект «Академгородок 2.0» уже весьма чувствительно начал спотыкаться об этот статус. Его присвоение изначально было предметом горячих дискуссий. Энтузиасты «мемориализации» настаивали на том, что весь Академгородок в целом олицетворяет «звездные шестидесятые» — апофеозные годы советской науки. Сторонники утилитаризма, в свою очередь, пугали «музеефикаторов» венецианским синдромом — перспективой превращения Академгородка в застывшее, неразвивающееся и неизменное пространство. В этнографический парк-мемориал, где жителям фактически будет отводиться роль живых манекенов в экспозиции. А те, кто не захочет исполнять эту довольную унылую роль, например молодые ученые и выпускники НГУ с научно-карьерными амбициями, будут бойко формировать собой демографическую убыль. Что, естественно, подрежет на корню и саму идею «Академгородок 2.0».

К лету 2020-го призрак венецианского синдрома утратил умозрительную зыбкость и довольно грозно уплотнился. Первым на властном уровне озабоченность по этому поводу высказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. 15 августа в ходе пресс-конференции в ТАСС он впервые озвучил предложение снять с Академгородка статус объекта культурного наследия. Как тогда подчеркнул министр, мемориализация Академгородка не только помешает развитию межмуниципального макропроекта, но уже сейчас стала помехой для решения насущных, самых оперативных задач — мешает пополнять жилой фонд, затрудняет ремонт и обновление фасадов.

По словам Шмидта, энтузиасты музеефикации ориентировались на умозрительный идеал, существующий в вакууме, вне потребностей жителей, остального города, вне реалий экономики. И в том числе вне реалий самой науки — того, что, собственно говоря, и дало Академгородку жизнь. Как тогда резюмировал Иван Шмидт, люди поддались очарованию статичного образа, игнорируя веер последствий.

Академгородок включили в реестр объектов культурного наследия в декабре 2014 года. Под защитой находятся более 1 тысячи га земли и около 200 домов. Любые строительные и хозяйственные работы на этой территории контролируются государством.

Окно Овертона приоткрылось

Ирина Мануйлова к теме снятия музейного статуса вернулась, некатегорично, мягко, но вполне отчетливо обозначив солидарность с главой строительного министерства.

— Статус этот действительно усложняет решение многих вопросов, — констатирует Ирина Мануйлова. — Это заставляет многие аспекты отрабатывать с инспекцией по охране культурного наследия, все хозяйственные вопросы решать с соблюдением охранных зон. Когда речь идет об оперативных потребностях, это весьма громоздко. Но говорить о том, что мы снимем этот статус одномоментно, я бы не спешила. По одной простой причине: слишком много сделано для того, чтобы этот статус появился. И он — гарантия сохранности того предметно-средового наследия, что мы получили. Но законодательные требования, связанные со статусом, сегодня затрудняют реализацию многих проектов — и это факт. На все совещания, на все рабочие группы, которые проходят под моим руководством и под управлением моих коллег из правительства, мы в обязательном порядке привлекаем специалистов инспекции по охране культурного наследия. Да, мы находим приемлемые варианты решения, минимально вмешиваясь в защищаемую среду. Ландшафт Академгородка в определенной степени необходимо сохранять.

Формулировка Ирины Мануйловой «в определенной степени» примечательна тем, что в уплотненном виде воспроизводит оглашенную в августе идею Ивана Шмидта. Он под своей формулировкой «снятие музейного статуса» не подразумевал превращение Академгородка в ординарную спальную окраину Новосибирска. Иван Шмидт тогда предлагал заменить тотальную музеефикацию на зонально-векторную. То есть сделать охраняемыми зонами не всю территорию наукограда, а конкретные улицы вдоль базовых магистральных маршрутов — этакий демофасад Академгородка, за кромкой которого будут территории с естественно-оперативным темпом развития — кварталы, пополняемые новым жильем, объектами инфраструктуры.

Глава регионального Министерства науки и инновационной политики Алексей Васильев тоже мягко обозначил солидаризацию с Иваном Шмидтом, подчеркнув, что в наукоградах главную ценность все-таки представляет не исторический колорит, а комфорт ДЕЙСТВУЮЩЕГО научного сообщества, населяющего эти самые наукограды.

— В этом году мы провели исследования о том, как подобные научные городки устроены во всем мире, — подчеркнул Алексей Васильев. — Учет и анализ зарубежного опыта для нас важен. Ведь мы же конкурируем за таланты и научные прорывы еще и в международном контексте. В том числе и создавая инфраструктуру. Комфортную инфраструктуру. Одна из основных идей таких городков — акцент на экологию и экологические решения. Но особо почеркну, что экологичность в зарубежных научных городках понимается не как идеологический абсолют, а как форм-фактор человеческого комфорта — комфорта, вдохновляющего ученых на продуктивное творчество.

Работа по пунктиру

Вторым проблемным аспектом для нового этапа в развитии межмуниципального научного кластера названо отсутствие утвержденного генерального плана развития Новосибирска.

— Мы, признаюсь, были не готовы к тому, что генплан не будет принят на постоянных комиссиях горсовета, — сказала Ирина Мануйлова. — Попытки оттянуть принятие этого документа затрудняют и воплощение нашей программы. Да, «Академгородок 2.0» — это межмуниципальное пространство, но его структурное ядро — именно Новосибирск. И у него нет утвержденного генплана — это потенциальный риск и для нашего проекта. Впрочем, некоторый резерв времени еще есть. Не думаю, что принятие генплана отложится на годы. Вероятно, в новом составе горсовета много новичков, не совсем сориентировавшихся в важности принятия такого документа. И они поддались на предложение отложить его.

— Мы свою работу строим исходя из соображения, что генплан будет утвержден в ближайшее время, — резюмировал Алексей Васильев. — И в разработках ориентируемся на проект генерального плана. Но это, подчеркну, временно-вынужденный принцип работы — исходя из возможного. Я очень надеюсь, что в ближайшее время генплан будет принят. Это один из важнейших документов для развития и функционирования крупнейшего муниципального образования России. А для такого уникального проекта, как «Академгородок 2.0», он фундаментально важен.

Сейчас, пока генплан не утвержден, руководящая группа проекта «Академгородок 2.0» действует по принципу «работаем по объективно имеющимся вводным».

Напомним, на декабрьской сессии горсовета Новосибирска вопрос об утверждении генплана был снят с повестки дня. Это вызвало резкую критику со стороны представлявшего региональный парламент единоросса, первого вице-председателя заксобрания Андрей Панферова. В свою очередь, депутаты горсовета заявили, что этот вопрос не подконтролен коллегам из областного парламента. Позднее, комментируя эту ситуацию в соцсетях, депутаты писали, что, продавливая принятие генплана, область вновь хочет урезать у города часть полномочий, на этот раз связанных с вопросами градостроительства. В частности, пост об этом размещал вице-спикер горсовета Антон Тыртышный (КПРФ).

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