Статус Академгородка мешает развитию проекта «Академгородок 2.0»

Проект «Академгородок 2.0» вступил в этап дорожной карты — практического воплощения. Так Ирина Мануйлова, заместитель губернатора Новосибирской области, охарактеризовала нынешний статус проекта в ходе пресс-конференции в ТАСС. Примечательно, что «Академгородок 2.0» будет практически первым в России опытом градоразвития в формате interurban — то есть не в границах одной муниципальной единицы, а на их стыке, в так называемом межмуниципальном пространстве.
Очень приблизительное сходство с этим процессом имеет, пожалуй, лишь проект «Новая Москва», где речь идет о «склейке» новообретенных городских территорий путем заполнения пустот между бывшими подмосковными городками и поселками. Правда, в Москве эта работа идет в сугубо девелоперском ключе — ради создания неразреженного и ликвидного городского пространства. А вот «Академгородок 2.0» создается еще и как новая функциональная среда — как пространство постиндустриальной экономики.
Ряд социальных объектов в рамках «Академгородок 2.0» уже реализован, ряд находится в высокой степени проработки. В 2020 году началось строительство двух школ на 1100 мест (в Бердске и Краснообске), пристройки к лицею №130 на территории Советского района, детского сада на 220 мест в Кольцово. До конца 2021 года планируется завершить строительство нового здания гимназии №3, детского сада в микрорайоне Южный в Бердске. В числе объектов здравоохранения — сосудистый центр на базе ЦКБ Академгородка. В рамках модернизации системы здравоохранения планируется строительство поликлиники в Нижней Ельцовке, врачебной амбулатории в поселке Ложок, второй очереди поликлиники в Краснообске. В перечне социальных объектов также строительство в Кольцово многофункционального культурного центра и универсального физкультурно-оздоровительного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Краснообске, реконструкция городского центра культуры в Бердске, реконструкция лыжной базы имени Алика Тульского в Советском районе и другие объекты. В число проектов, необходимых для развития Новосибирского научного центра, также вошли объекты электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, целый ряд автомобильных дорог и развязок.
Отдельно Ирина Мануйлова остановилась на неоднозначных последствиях особого статуса Академгородка — объекта культурного наследия. Проект «Академгородок 2.0» уже весьма чувствительно начал спотыкаться об этот статус. Его присвоение изначально было предметом горячих дискуссий. Энтузиасты «мемориализации» настаивали на том, что весь Академгородок в целом олицетворяет «звездные шестидесятые» — апофеозные годы советской науки. Сторонники утилитаризма, в свою очередь, пугали «музеефикаторов» венецианским синдромом — перспективой превращения Академгородка в застывшее, неразвивающееся и неизменное пространство. В этнографический парк-мемориал, где жителям фактически будет отводиться роль живых манекенов в экспозиции. А те, кто не захочет исполнять эту довольную унылую роль, например молодые ученые и выпускники НГУ с научно-карьерными амбициями, будут бойко формировать собой демографическую убыль. Что, естественно, подрежет на корню и саму идею «Академгородок 2.0».
К лету 2020-го призрак венецианского синдрома утратил умозрительную зыбкость и довольно грозно уплотнился. Первым на властном уровне озабоченность по этому поводу высказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. 15 августа в ходе пресс-конференции в ТАСС он впервые озвучил предложение снять с Академгородка статус объекта культурного наследия. Как тогда подчеркнул министр, мемориализация Академгородка не только помешает развитию межмуниципального макропроекта, но уже сейчас стала помехой для решения насущных, самых оперативных задач — мешает пополнять жилой фонд, затрудняет ремонт и обновление фасадов.
По словам Шмидта, энтузиасты музеефикации ориентировались на умозрительный идеал, существующий в вакууме, вне потребностей жителей, остального города, вне реалий экономики. И в том числе вне реалий самой науки — того, что, собственно говоря, и дало Академгородку жизнь. Как тогда резюмировал Иван Шмидт, люди поддались очарованию статичного образа, игнорируя веер последствий.
Академгородок включили в реестр объектов культурного наследия в декабре 2014 года. Под защитой находятся более 1 тысячи га земли и около 200 домов. Любые строительные и хозяйственные работы на этой территории контролируются государством.
Ирина Мануйлова к теме снятия музейного статуса вернулась, некатегорично, мягко, но вполне отчетливо обозначив солидарность с главой строительного министерства.
— Статус этот действительно усложняет решение многих вопросов, — констатирует Ирина Мануйлова. — Это заставляет многие аспекты отрабатывать с инспекцией по охране культурного наследия, все хозяйственные вопросы решать с соблюдением охранных зон. Когда речь идет об оперативных потребностях, это весьма громоздко. Но говорить о том, что мы снимем этот статус одномоментно, я бы не спешила. По одной простой причине: слишком много сделано для того, чтобы этот статус появился. И он — гарантия сохранности того предметно-средового наследия, что мы получили. Но законодательные требования, связанные со статусом, сегодня затрудняют реализацию многих проектов — и это факт. На все совещания, на все рабочие группы, которые проходят под моим руководством и под управлением моих коллег из правительства, мы в обязательном порядке привлекаем специалистов инспекции по охране культурного наследия. Да, мы находим приемлемые варианты решения, минимально вмешиваясь в защищаемую среду. Ландшафт Академгородка в определенной степени необходимо сохранять.
Формулировка Ирины Мануйловой «в определенной степени» примечательна тем, что в уплотненном виде воспроизводит оглашенную в августе идею Ивана Шмидта. Он под своей формулировкой «снятие музейного статуса» не подразумевал превращение Академгородка в ординарную спальную окраину Новосибирска. Иван Шмидт тогда предлагал заменить тотальную музеефикацию на зонально-векторную. То есть сделать охраняемыми зонами не всю территорию наукограда, а конкретные улицы вдоль базовых магистральных маршрутов — этакий демофасад Академгородка, за кромкой которого будут территории с естественно-оперативным темпом развития — кварталы, пополняемые новым жильем, объектами инфраструктуры.
Глава регионального Министерства науки и инновационной политики Алексей Васильев тоже мягко обозначил солидаризацию с Иваном Шмидтом, подчеркнув, что в наукоградах главную ценность все-таки представляет не исторический колорит, а комфорт ДЕЙСТВУЮЩЕГО научного сообщества, населяющего эти самые наукограды.
— В этом году мы провели исследования о том, как подобные научные городки устроены во всем мире, — подчеркнул Алексей Васильев. — Учет и анализ зарубежного опыта для нас важен. Ведь мы же конкурируем за таланты и научные прорывы еще и в международном контексте. В том числе и создавая инфраструктуру. Комфортную инфраструктуру. Одна из основных идей таких городков — акцент на экологию и экологические решения. Но особо почеркну, что экологичность в зарубежных научных городках понимается не как идеологический абсолют, а как форм-фактор человеческого комфорта — комфорта, вдохновляющего ученых на продуктивное творчество.
Вторым проблемным аспектом для нового этапа в развитии межмуниципального научного кластера названо отсутствие утвержденного генерального плана развития Новосибирска.
— Мы, признаюсь, были не готовы к тому, что генплан не будет принят на постоянных комиссиях горсовета, — сказала Ирина Мануйлова. — Попытки оттянуть принятие этого документа затрудняют и воплощение нашей программы. Да, «Академгородок 2.0» — это межмуниципальное пространство, но его структурное ядро — именно Новосибирск. И у него нет утвержденного генплана — это потенциальный риск и для нашего проекта. Впрочем, некоторый резерв времени еще есть. Не думаю, что принятие генплана отложится на годы. Вероятно, в новом составе горсовета много новичков, не совсем сориентировавшихся в важности принятия такого документа. И они поддались на предложение отложить его.
— Мы свою работу строим исходя из соображения, что генплан будет утвержден в ближайшее время, — резюмировал Алексей Васильев. — И в разработках ориентируемся на проект генерального плана. Но это, подчеркну, временно-вынужденный принцип работы — исходя из возможного. Я очень надеюсь, что в ближайшее время генплан будет принят. Это один из важнейших документов для развития и функционирования крупнейшего муниципального образования России. А для такого уникального проекта, как «Академгородок 2.0», он фундаментально важен.
Напомним, на декабрьской сессии горсовета Новосибирска вопрос об утверждении генплана был снят с повестки дня. Это вызвало резкую критику со стороны представлявшего региональный парламент единоросса, первого вице-председателя заксобрания Андрей Панферова. В свою очередь, депутаты горсовета заявили, что этот вопрос не подконтролен коллегам из областного парламента. Позднее, комментируя эту ситуацию в соцсетях, депутаты писали, что, продавливая принятие генплана, область вновь хочет урезать у города часть полномочий, на этот раз связанных с вопросами градостроительства. В частности, пост об этом размещал вице-спикер горсовета Антон Тыртышный (КПРФ).
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