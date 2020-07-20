«Биосан» в два раза увеличит мощности производства компонента для диагностики коронавируса

Региональный Фонд развития промышленности одобрил займ в размере 17,5 млн рублей в пользу новосибирской компании «Биосан», которая единственная в России выпускает комплектующие материалы для тест-систем на вирусы. За счет средств кредита новая производственная линия оснащена необходимым оборудованием для изготовления одного из ключевых компонентов для диагностики коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга.

— В июне в наш Фонд обратилась компания «Биосан», специалисты которой в условиях пандемии нашли возможность расширить производство ключевого компонента для теста на COVID-19. На условиях софинансирования займ на 17,5 рублей был одобрен. Если в докризисное время специалисты производили 40–50 литров вещества в год, то теперь благодаря господдержке это число увеличивается до 120 литров, — рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

По его словам, на средства займа закуплены системы хроматографической очистки продуктов пилотного масштаба. Они ускоряют время производства необходимого вещества. В дальнейшем по мере реализации проекта в компании создадут 10 рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 13,5 млн рублей.

Отмечается, что при изготовлении материалов для анализа методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) компания использует разработку, запатентованную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН. Её уникальность в том, что она позволяет по одной схеме получать все четыре природных компонента, которые образуют ДНК.

Несмотря на имеющийся экспортный потенциал, для «Биосана» в приоритете стоят отечественные потребители, заверил замдиректора организации Владимир Рихтер. Сейчас в квартальном списке ожидания оказываются зарубежные компании. Новосибирский производитель имеет заказы из Эстонии, Германии, Англии, Южной Кореи, Сингапура, Вьетнама, США и других стран.

Фото пресс-службы регионального минпромторга