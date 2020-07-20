Новосибирцам представлен дизайн-проект благоустройства сквера в Ленинском районе

Новосибирцев приглашают принять участие в открытом обсуждении дизайн-проекта благоустройства сквера им. Ю. А. Гагарина, который расположен по адресу: ул. Дружбы в Ленинском районе, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Проект развития сквера предполагает восстановление его первоначального замысла как регулярного классического сквера. В дизайн-проекте благоустройства предусмотрены замена всех покрытий дорожек и тропинок, установка новых лавочек и урн, модернизация системы освещения, ремонт и реставрация входных групп и ограждения по периметру сквера, устройство спортивной площадки с уличными тренажерами, устройство клумб и цветников с посадкой многолетников и кустарников, а также перенос существующего памятного знака имени Юрия Алексеевича Гагарина на новое место – в центр сквера.

Разработчик дизайн-проекта – проектное бюро ООО «Архофис».

В мэрии подчеркнули, что обсуждение проходит в онлайн-формате. У новосибирцев есть возможность ознакомиться с дизайн-проектом, а также оставить свои пожелания и задать вопросы.

Онлайн-обсуждение продлится с 20 июля по 10 августа.

Фото из презентации