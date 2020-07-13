В результате комплекса мероприятий за прошедшие 1,5 года Биотехнопарк вышел на безубыточную деятельность, сообщили в пресс-службе АО «УК «Биотехнопарк».

— По данным бухгалтерского учета за первое полугодие 2020 года доходы Биотехнопарка составили 54 млн рублей, общие расходы – 47 млн рублей (без учета амортизационных отчислений и расходов капитального характера). Таким образом доходы от деятельности АО «УК «Биотехнопарк» превысили расходы на 7 млн рублей, — говорится в сообщении.

Кроме того, Биотехнопарк погасил задолженности по заработной плате, налогам и страховым взносам, по исполнительным листам всех поставщиков и подрядчиков, а также просроченный банковский кредит. Также Биотехнопарк возвратил в областной бюджет субсидию, потраченную в 2016-2018 гг, с учетом штрафных санкций.

Генеральный директор Биотехнопарка Александр Иванов уверен, что ключевыми факторами, повлиявшими на улучшение финансовых показателей, стали привлечение новых резидентов, расширение перечня услуг, привлечение новых заказчиков и укрупнение действующих контрактов лабораторий Биотехнопарка, создание электротехнической лаборатории.

Так, новыми резидентами Биотехнопарка стали 4 компании: ООО «Медицинский интегратор», ООО «СибБиоТех», ООО «ЭпигенЛаб», ООО «АкадемВак».

Отмечается, что выручка Биотехнопарка от деятельности лабораторий за первое полугодие текущего года почти в 2 раза превышает значение этого показателя за аналогичный период 2019 года.

За 7 месяцев с момента создания электротехнической лаборатории доход от ее деятельности составил более 3 млн руб.

В 2020 году Биотехнопарк запустил несколько проектов, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Совместно с компанией-партнером «Спектромарт» Биотехнопарк разработал санитарно-пропускной пункт, который позволяет проводить обработку бесспиртовым раствором дезинфектора, рекомендованного ВОЗ. Такие пункты установлены в здании Законодательного собрания Новосибирской области, в Государственной Новосибирской областной клинической больнице и в административно-лабораторном комплексе Биотехнопарка. Также Биотехнопарк оперативно разработал, сертифицировал и запустил в производство линейку антисептиков (гель, спрей, раствор) для дезинфекции рук и обработки поверхностей. В мае Биотехнопарк приступил к лабораторной диагностике коронавирусной инфекции и проведению анализов на наличие антител к COVID-19. В настоящее время Биотехнопарк может проводить анализ до 400 проб в сутки, мощность будет увеличиваться. По этому направлению Биотехнопарк сотрудничает с 9 клиниками региона.

— Мы уверены, что результаты полуторагодовой командной работы – это только начало. Перспективы развития Биотехнопарка — это подбор участка для формирования второй очереди парка и проработка его инфраструктурного обеспечения, привлечение новых резидентов, создание токсикологической лаборатории, расширение области аккредитации лабораторий, создание производственного участка по выпуску медицинских изделий для кардиологии, — отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Фото предоставлено пресс-службой АИР