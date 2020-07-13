В Новосибирске продажи мобильных телефонов снизились на 9%

По данным Mediascope, в 2019 году число тех, кто пользуется только мобильным интернетом, в стране выросло больше чем в полтора раза. А согласно прогнозам PWC, в пятилетней перспективе уровень проникновения мобильного интернета в России составит 85%. Режим самоизоляции, необходимость общаться с друзьями и родственниками и развлекаться исключительно онлайн еще больше подстегнули «мобилизацию». По итогам II квартала 2020 на Авито продано на 13% больше мобильных телефонов, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена мобильного телефона в стране увеличилась на 7% за год и достигла отметки 10 100 рублей. В Новосибирске средняя цена установилась на уровне 10 970 рублей, сообщили в пресс-службе Авито.

По данным аналитиков Авито, быстрее всего «мобилизируется» Сибирь: в Красноярске на Авито продано на 45% больше телефонов, чем в прошлом году, в Тюмени — на 33%. Догоняют эти города Воронеж (+25% продаж) и Ульяновск (+20%). А вот в Москве и Санкт-Петербурге, где рынок и так уже перенасыщен, продажи мобильных телефонов, напротив, максимально снизились (на 12% и 10% соответственно).

— Несмотря на кризисные явления в экономике, россияне продолжают отдавать предпочтение продукции Apple. Продажи iPhone, который занимает первое место по популярности среди всех мобильных телефонов на Авито (44% продаж этих устройств), выросли на 17% по сравнению со II кварталом 2019 года. Его средняя цена составила 14 600 рублей, что на 9% больше, чем в прошлом году, — говорится в сообщении.

Руководитель категории «Бытовая техника и электроника» Авито Павел Комаров рассказал, что больше всего эту марку на платформе покупают в Москве и Санкт-Петербурге, хотя ее популярность и немного снизилась по сравнению со II кварталом прошлого года (на 7% и 2% соответственно). На третьем месте по количеству купленных айфонов Екатеринбург, далее идут Краснодар, Новосибирск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Пермь и Воронеж. В Новосибирске продажи iPhone снизились на 23%.

Телефоны Samsung (второе место по числу проданных устройств — 17% от всех купленных мобильных телефонов в стране) на Авито покупали на 5% чаще, чем в прошлом году. Их средняя цена осталась почти такой же, как год назад (+1%) и составила 8 900 рублей. Больше всего популярность Samsung увеличилась в Красноярске (на 39%), Волгограде (на 28%) и Тюмени (на 26%). В Новосибирске телефоны данной марки продают на 11% чаще.

А вот цены на Xiaomi, который занимает третье место в рейтинге продаж (11% рынка), снизились на 4% до среднего показателя 7 200 рублей. Популярность Xiaomi сильнее всего выросла за год в Красноярске (на 94%), Тюмени (на 59%) и Барнауле (на 57%), а в Новосибирске — на 17%.

— Китайские бренды по-прежнему уверенно сохраняют свои позиции среди самых продаваемых на сайте. Четвертое место по количеству продаж по итогам II квартала 2020 года в стране занял бренд Huawei, на который также приходится чуть меньше 11% всех продаж. На пятом находится Nokia. Далее идут в порядке убывания Sony, Meizu, Lenovo, ASUS, ZTE. Доля каждого из этих брендов, однако, значительно ниже доли лидеров и не превышает 1-3%, — констатируют в Авито.

Самыми дорогими на российском рынке остаются не iPhone и Vertu со средней ценой 24 800 рублей. Самыми бюджетными оказались марка Explay и телефоны под собственным брендом оператора МТС, цена которых менее 1 000 рублей. Однако по уровню продаж те и другие находятся скорее среди аутсайдеров.

Фото: pixabay.com, автор- helloolly