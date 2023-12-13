«Бизнес для бизнеса»

Современные технологии — шаг в сторону прогресса и роста компании вне зависимости от ее размера и количества сотрудников. Предлагаем вашему вниманию несколько историй, в которых услуги мобильного оператора Tele2 для бизнеса помогли сэкономить время и деньги.

«Ваш звонок очень важен для нас»

Современный бизнес заинтересован в разговорах с клиентами и налаживании коммуникации между сотрудниками, ведь потеря клиентов из-за пропущенных звонков или высокой загруженности менеджеров влечет за собой не только финансовые убытки, но и ухудшение репутации компании.

Компания «Сибдиаком» проводит экспертизы промышленной безопасности; техническое обследование сооружений и инженерных сетей с целью принятия решения о необходимости и возможности проведения ремонта или демонтажа; консультирование, а также работы по проектированию. Ее заказчиками являются представители разных отраслей ― от нефтегазодобывающих и газотранспортных предприятий до городских коммунальных служб.

Как отметили в компании, телефонных звонков ежедневно поступает много, поэтому одним из ключевых инструментов, которым она пользуется для оказания услуг, стала корпоративная АТС от Tele2.

— Корпоративная АТС дает нам возможность оптимизировать распределение, обработку клиентских запросов. Проблем с подключением услуги не было. Обратились к нашему ведущему менеджеру, приобрели дополнительные SIM-карты и назвали номер телефона, звонки на который будут перераспределяться между операторами. Мы остановились на трех операторах, — уточняет директор ООО «Сибдиаком» Григорий Богданов.

Услуга позволяет перераспределять звонки на один номер между несколькими людьми. В результате сокращается время ожидания, улучшается клиентский опыт и облегчается работа команды в целом.

— Мы можем легко перенаправлять вызовы на соответствующих специалистов в нашей команде, что позволяет нам быстрее и эффективнее решать проблемы клиентов, — подчеркивает Григорий Богданов.

В компании уточнили, что пользуются такой опцией «Корпоративной АТС», как запись телефонных звонков, что позволяет отслеживать качество обслуживания.

— Нам важно удостовериться, что наши сотрудники предоставляют профессиональную консультацию и поддержку нашим клиентам, а АТС позволяет нам контролировать процесс общения с клиентами, — рассказали в «Сибдиакоме».

Кроме того, корпоративная АТС предоставляет быструю коммутацию номеров внутри компании. Сотрудники легко соединяются между собой и обмениваются необходимой информацией. В «Сибдиакоме» довольны результатами и уверены, что корпоративная АТС подходит для любого формата бизнеса.

Я вам пишу, чего же боле…

Чтобы проинформировать абитуриентов об изменениях или особенностях приемных кампаний, Новосибирский государственный педагогический университет использовал разные каналы связи: профориентационные встречи, сайт, социальные сети, мессенджер Telegram, СМИ и т.д. В 2023 году университет опробовал еще один эффективный инструмент для коммуникаций с клиентами — таргетированные SMS.

Как пояснили в университете, в рамках приемной кампании 2023 года НГПУ совместно с российским сотовым оператором ― компанией Tele2 реализовали пилотный проект «Абитуриент».

Выпускников и студентов колледжей региона проинформировали об особенностях поступления в вуз на базе СПО с помощью SMS. Адресатов для рассылки выбрали по обезличенным данным на основе анализа клиентского поведения. Одновременно в канал «Мой НГПУ» в Telegram был выложен разъясняющий пост в текстовом и видеоформате, позволяющий узнать сроки, условия и правила поступления в НГПУ.

— Однозначно, «SMS-таргет» дал положительный эффект. Он вовремя напомнил нашим будущим студентам о том, что необходимо подать документы, и рассказал об особенностях приемной кампании. Итогом приемной кампании 2023 года стало поступление в НГПУ 909 выпускников СПО, из них 351 ― из педагогических колледжей региона. Для сравнения: в 2022 году поступивших из СПО было 839 человек, из них 297 — из педколледжей, — отметила начальник управления профориентации, подготовки и набора абитуриентов, ответственный секретарь приемной комиссии ФГБОУ ВО «НГПУ» Елена Кавалер.

Она добавила, что в университете рассматривается вопрос о дальнейшей реализации проекта и расширении целевой аудитории.

— В этом году, если будет принято решение о дальнейшей реализации проекта, мы расширим целевую аудиторию и включим в SMS-рассылку не только учащихся педагогических колледжей. Ведь у нас в университете 26 направлений и специальностей, в том числе дизайн, реклама, лингвистика и другие, — подчеркнула Елена Кавалер.

Доверяй, но проверяй

— Наша компания предоставляет услуги цифрового кабельного ТВ, фиксированного широкополосного доступа в интернет, телефонии, а также домофонии и видеонаблюдения. Для нас важно мнение клиентов, их удовлетворенность, ― рассказывает начальник сервисной службы компании «Омские кабельные сети» Кымбат Абрамович. ― Благодаря услуге «Контроль сотрудников» мы заметно сократили время на подключение, оптимизировали логистику бригад ремонтных бригад и ускорили устранение неисправностей. Кроме того, до подключения услуги «Контроль сотрудников» мне приходилось каждое утро обзванивать техников, уточнять их местоположение, номер заявки. А их у меня в подчинении ― 40 человек. Сейчас в этом нет необходимости. Я могу увидеть местоположение сотрудников, а также поставить новые задачи, понимая, где кто находится.

Мониторинг сотрудников (именно в формате специальной услуги, мониторящей положение каждой корпоративной SIM-карты) помогает избежать злоупотребления рабочим временем и нарушений в дисциплине. Можно посмотреть, где находятся сотрудники и совпадает ли их реальное местоположение с той заявкой, которую сотрудник взял в работу.

Кымбат Абрамович уточняет, что компания пользуется услугой уже несколько лет. И отмечает, что сначала новость об установке системы контроля сотрудники воспринимали с недоверием. Позже отношение персонала к мониторингу работы с негативного поменялось на нейтральное. К тому же «Контроль сотрудников» используется не только для мониторинга работы, но и для защиты людей.

— Был случай: через некоторое время после проведения работ абонент обратился в полицию с заявлением о краже, произошедшей в период, когда у него работал наш монтажник. Благодаря отчетам услуги «Контроль сотрудников» мы можем поднять историю и посмотреть местонахождение каждого сотрудника с точным указанием времени и даты. А точность, с который можно посмотреть местоположение, составляет от 3 метров. Демонстрации отчета хватило, чтобы все подозрения в отношении нашего сотрудника были сняты. Наш работник в указанное заявителем время был очень далеко, что и подтвердил отчет, — рассказала Кымбат Абрамович.