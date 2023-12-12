Итоги первого года работы при новой цене на тепло подвели в Новосибирске

Ключевым итогом работы СГК в рамках альткотельной можно назвать резкое увеличение объемов работ и инвестиций. Об этом сообщил, выступая на комитете по строительству и ЖКХ Заксобрания, директор Западно-Сибирского филиала ООО «СГК» Игорь Лузанов

— В 2022 году, согласно постановлению правительства РФ, Новосибирск вошел в ценовую зону, где стоимость теплоэнергии определяется соглашением сторон. Этот инструмент был разработан для привлечения инвестиций в модернизацию систем теплоснабжения, — напомнил Лузанов.

За 10 лет компания планирует вложить в модернизацию теплосистемы 19,2 млрд рублей (с НДС) плюс около 6 млрд рублей по концессии, которая была подписана с мэрией Новосибирска в феврале 2023 года.

— Эти деньги по факту мы начали вкладывать уже в 2022-2023 годах — 7,8 млрд рублей. Средства были направлены на замену почти 28 км сетей, из них 10 км ― по концессионному соглашению, 17 км — в рамках ценовой зоны, — рассказал Игорь Лузанов. — Кроме того, в 2023 году были взяты на реконструкцию 61 ЦТП — 838 млн рублей с НДС.

Директор Западно-Сибирского филиала СГК признал, что из-за резко возросших объемов работать было сложно, потому на 2024 год перенесено завершение чистового благоустройства на четырех участках. Тем не менее до наступления холодов все ремонтные работы на объектах СГК были завершены, закрыт тепловой контур, все жители города обеспечены теплом.

— По результатам гидравлических испытаний 2023 года в Новосибирске впервые за 15 лет произошло снижение дефектов на магистральных теплосетях на 3%. То есть за счет мероприятий, проведенных в рамках альткотельной, нам удалось остановить рост дефектов, — прокомментировал предварительные итоги начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев. — Сейчас мы зашли в аномальные морозы. В Новосибирске есть отключения, но в основном это квартальные сети небольших диаметров, и мы устраняем повреждения в кратчайшие сроки. Так что решение о вхождении Новосибирска в ценовую зону было правильным.

В Куйбышеве в течение 6 лет СГК планирует вложить в модернизацию теплосетей 689 млн рублей с НДС. Соглашение подписано в июне 2022 года. В 2023 году заменены 320 м теплосетей, выполнены проектно-изыскательские работы по техническому перевооружению 670 м крупного трубопровода. Разработана проектно-сметная документация на строительство газовой блочно-модульной котельной, а также реконструкции еще трех в 2024 году. Все это существенный объем работ для небольшого города.

На 2024 год, согласно предварительным планам, в Новосибирске СГК намерена заменить почти 34 км теплосетей, из них 19 км ― в рамках ценовой зоны и более 15 км — в рамках концессии, сообщил депутатам Игорь Лузанов. В Куйбышеве в рамках ценовой зоны планируется заменить 670 м теплосетей. Общий объем инвестиций — 3,6 млрд рублей.

Решение о переходе города в ценовую зону себя оправдывает, подчеркнул депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Дмитрий Козловский:

― В 2022 году было тяжелое решение, но единственно правильное. СГК, хотя и рано сейчас судить, молодцы, справляются. В 2005 году здесь в комитете мы говорили и гордились, что у нас самый низкий тариф на теплоснабжение в Сибирском федеральном округе. Но в результате сети ушли в такой минус. И сейчас постепенно мы все это исправляем.

При этом он обратил внимание на вопрос своевременности благоустройства после проведенных работ ― привел в пример улицы своего округа: Широкая, Невельского, Связистов.

― Несколько участков в левобережье благоустроены во временном зимнем варианте. До 1 июня 2024 года там будет восстановлено благоустройство в завершенном виде, ― заверил Игорь Лузанов.

Напомним, в Новосибирске СГК отвечает за 81% рынка теплоснабжения, обеспечивая теплом более 1,4 млн жителей города. В структуре СГК ― 4 ТЭЦ, 21 котельная, 2,7 тысяч погонных км теплосетей, 504 тепловых пункта. Средний возрасте сетей — 32,6 года. 75% сетей проложены более 25 лет назад.

В Куйбышеве СГК отапливает 24,5 из 43,2 тысяч жителей, занимает 99,3% централизованного рынка теплоснабжения. Компании принадлежит 1 ТЭЦ, 7 котельных, 124 погонных км теплосетей, средний возраст которых составляет более 48 лет.

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