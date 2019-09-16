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Бизнес не готов принять четырехдневную рабочую неделю

Основным недостатком перехода 48% работодателей считают снижение зарплаты сотрудников.
  • 16/09/2019, 10:38
Бизнес не готов принять четырехдневную рабочую неделю

Служба Исследований компании HeadHunter совместно с газетой «Ведомости» провели опрос работодателей, чтобы выяснить их отношение к переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщили в пресс-службе компании.

— Рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие 1-2 года лишь 12% опрошенных работодателей. Выше всего эта доля среди крупных компаний (с численностью сотрудников от 500 и более) — 17%. Однако среди крупных компаний также наиболее велика доля затруднившихся с ответом (23%). Подавляющее же большинство компаний (72%) не рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю. В долгосрочной перспективе рассматривающих сокращение рабочих дней ещё меньше — лишь 8%. Почти треть компаний затруднились ответить на этот вопрос, — рассказали в пресс-службе.

В ответ на вопрос о целесообразности перехода на четырехдневную рабочую неделю для своих компаний, 28% ответили, что считают переход целесообразным. При этом 19% считают целесообразность безоговорочной, а 9% — только при условии снижения зарплат сотрудникам. 49% работодателей не считают такой переход целесообразным. Выше всего доля тех, кто считает переход целесообразным — среди крупных компаний (34%), а также среди компаний из Москвы (35%).

Уменьшение выгорания сотрудников — основное преимущество перехода на четырехдневную рабочую неделю, по мнению 51% работодателей. 37% работодателей считают преимуществом более эффективное использование рабочего времени, примерно треть — повышение уровня здоровья сотрудников. 29% не видят никаких преимуществ в переходе на четырехдневную рабочую неделю, причем чем меньше компания, тем чаще в ней не видят преимуществ (33%). 32% региональных компаний также не видят в этом никаких плюсов.

— Основным недостатком перехода на четырехдневную рабочую неделю, по мнению 48% работодателей, является снижение зарплаты сотрудников (и чем меньше компания, тем чаще ее представители выбирают этот вариант (52%)). Негативными последствиями также считают сокращение производительности (38%), переработки и выгорание (37%), вынужденный найм новых людей (23%). Не видят недостатков лишь 10% работодателей, причем среди московских компаний эта доля выше — 21%, — отметили специалисты.

Среди тех, кто не считает целесообразным для своей компании переход на четырехдневную рабочую неделю, основной недостаток — это сокращение производительности (58%). Также такие компании чаще отмечают, что это приведет к разгильдяйству и лени (30%). Напротив, те компании, которые считают такую меру целесообразной, крайне редко выбирали такой вариант ответа (4%), зато треть из них отметили среди недостатков бюрократические сложности.

Фото: pixabay.com, автор- emirkrasnic

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