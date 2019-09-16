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Новосибирская область в лидерах по страхованию имущества

По данным Банка России, за полгода в регионе оформлено более 185,6 тыс. договоров страхования имущества физлиц.
  • 16/09/2019, 11:04
Новосибирская область в лидерах по страхованию имущества

За первое полугодие 2019 года россияне заключили почти 23 млн договоров страхования имущества — на 14% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Новосибирская область заняла 17-е место в рейтинге регионов по количеству заключенных договоров, подсчитали в «Сбербанк страхование», сообщили в пресс-службе компании.

По данным Банка России, в январе – июне 2019 года в Новосибирской области было оформлено более 185,6 тыс. договоров страхования имущества физлиц. Количество договоров в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло на 24%. По страховым случаям с имуществом жителей Новосибирской области страховщики выплатили более 68,5 млн рублей — на 135% больше, чем годом ранее.

Всего в январе – июне 2019 года страховщики произвели гражданам более 93 тыс. выплат по страховым случаям с имуществом граждан. Совокупные выплаты по этим событиям превысили 4,1 млрд рублей. Средняя выплата по одному страховому случаю составила 44,4 тыс. рублей и выросла за год на 32%. Сборы по страхованию ИФЛ выросли на 9% до 30,9 млрд рублей.

К страхованию имущества физлиц на страховом рынке относят страхование квартир и частных строений, залоговое страхование имущества, страхование бытовой техники, гаджетов, багажа и других объектов, пояснила Валерия Юрова. Некоторые компании, в частности «Сбербанк страхование», относят к этой группе и страхование банковских карт.

Количество заключенных договоров страхования коррелирует с численностью населения в том или ином регионе.

— При оценке охвата россиян страхованием имущества можно принять за основу соотношение количества заключенных договоров к численности трудоспособного населения. В целом по России — без учета Московского региона — договор страхования имущества в первом полугодии заключили только 14% трудоспособных россиян. А с учетом того, что у одного трудоспособного человека может быть более одного заключенного договора, этот показатель будет существенно скорректирован в меньшую сторону, — отмечает руководитель управления по страхованию недвижимости ООО СК «Сбербанк страхование» Валерия Юрова.

По ее словам, количество договоров страхования имущества физлиц продолжит расти и, возможно, даже с более высокой динамикой, чем по итогам первого полугодия 2019 года.

— В наибольшей степени спрос россиян на этот вид страхования в ближайшее время будет стимулировать поэтапное вступление в силу норм закона о страховании от чрезвычайных ситуаций и разъяснительная работа страховщиков и властей регионов по популяризации этого закона, — уверена Валерия Юрова.

Закон о страховании от ЧС вступил в силу летом 2019 года на фоне масштабных чрезвычайных ситуаций — наводнения в Иркутской области, ущерб от которого оценивается в 29 млрд рублей, и лесных пожаров, убытки от которых с начала года в целом по России составили около 7 млрд рублей.

— Эти печальные события в очередной раз подтверждают актуальность и необходимость специальных страховых программ, направленных на защиту имущества граждан, — подчеркнула Валерия Юрова.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures

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