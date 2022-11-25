Бизнес-переговоры по направлению научно-технического сотрудничества и торгово-экономического обмена промышленно-производственными организациями

Цель мероприятия: в целях укрепления научно-технического и коммерческого сотрудничества между Яньтайской областей и Россией, содействия дружбе между Китаем и Россией, в частности, взаимного использования преимуществ в области науки, техники и продвижения продукции, более тесного сотрудничества в международной обстановке, достижения взаимной выгоды и обоюдного выигрыша.
Повестка дня мероприятия:
13:30-14:00 Подготовка
14.00 -14.05 Слово ведущего
14:05-14:10 Выступление представителя руководства Яньтайской области
14:10-14:15 Выступление представителя власти с российской стороны
14:15-14:30 Презентация ключевых отраслей Яньтайской области
14:30-15:00 Представление российской стороной предприятий и участников
15:05-15:10 Показ презентационного ролика об экономическом потенциале г. Яньтай
15:10-15:30 Представление потребностей яньтайских вузов и предприятий по направлениям сотрудничества
15:30-16:00 Представление потребностей российских компании и организацией
16:00-17:00 Вопросы и ответы
17:00-18:00 Индивидуальные переговоры
Время проведения: 01 декабря 2022 г. 14:00-17:00 по пекинскому времени; 9:00-12:00 по московскому времени;
Организаторы:
Форма проведения: комбинированная «онлайн+офлайн»
Офлайн: город Яньтай; город Новосибирск
Участники: представители предприятий Яньтайской области, охватывающие такие отрасли, как сельское хозяйство, биотехнология, медицина, крупное здравоохранение, автомобилестроение, производство пищевых продуктов, новых материалов, текстильная промышленность и т.д.
Регистрация по ссылке.
Возраст: 18+
Фото: pexels.com — Lara Jameson
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