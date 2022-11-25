Бизнес-переговоры по направлению научно-технического сотрудничества и торгово-экономического обмена промышленно-производственными организациями

Цель мероприятия: в целях укрепления научно-технического и коммерческого сотрудничества между Яньтайской областей и Россией, содействия дружбе между Китаем и Россией, в частности, взаимного использования преимуществ в области науки, техники и продвижения продукции, более тесного сотрудничества в международной обстановке, достижения взаимной выгоды и обоюдного выигрыша.

Повестка дня мероприятия:

13:30-14:00 Подготовка

14.00 -14.05 Слово ведущего

14:05-14:10 Выступление представителя руководства Яньтайской области

14:10-14:15 Выступление представителя власти с российской стороны

14:15-14:30 Презентация ключевых отраслей Яньтайской области

14:30-15:00 Представление российской стороной предприятий и участников

15:05-15:10 Показ презентационного ролика об экономическом потенциале г. Яньтай

15:10-15:30 Представление потребностей яньтайских вузов и предприятий по направлениям сотрудничества

15:30-16:00 Представление потребностей российских компании и организацией

16:00-17:00 Вопросы и ответы

17:00-18:00 Индивидуальные переговоры

Время проведения: 01 декабря 2022 г. 14:00-17:00 по пекинскому времени; 9:00-12:00 по московскому времени;

Организаторы:

с китайской стороны: Китайский комитет по содействию развитию международной торговли; China International Intellectech Group Co., Ltd.

с российской стороны: Новосибирское отделение Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей

Форма проведения: комбинированная «онлайн+офлайн»

Офлайн: город Яньтай; город Новосибирск

Участники: представители предприятий Яньтайской области, охватывающие такие отрасли, как сельское хозяйство, биотехнология, медицина, крупное здравоохранение, автомобилестроение, производство пищевых продуктов, новых материалов, текстильная промышленность и т.д.

Регистрация по ссылке.

Возраст: 18+

Фото: pexels.com — Lara Jameson