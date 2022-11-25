Прокуроры США ищут активы бизнесменов из РФ

Федеральная прокуратура США за последние несколько месяцев многократно обращалась в суд с целью найти, а потом изъять недвижимость, денежные счета и трастовые фонды представителей России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Часто в запросах фигурируют деловые, трастовые и банковские записи, которые помогут прокурорам «прорваться через слои сложных структур собственности», предназначенных для сокрытия активов.

По данным издания WSJ, таким образом Запад определяет новые источники финансирования военной помощи Украине и восстановления страны.

Американским чиновникам приходится иметь дело с большим количеством следственных и юридических сложностей при поиске российских активов. По словам бывшего высокопоставленного сотрудника Минфина США Кари Стайнбауэр, что олигархи часто передают активы в трасты, членам семьи и партнерам, а также в акции, которыми владеют «слои» компаний в различных юрисдикциях.

Американская администрация уже обратилась в Конгресс с просьбой принять закон, который расширит полномочия для ареста имущества российских олигархов, а также определит «законный способ» для отправки конфискованных средств Украине.

При этом, несмотря на поддержку захвата активов российских олигархов как Демократической, так и Республиканской партиями, некоторые законодатели заявили, что им нужно более внимательно изучить предлагаемые меры и учесть их потенциальные юридические последствия.

WSJ также отмечает, что есть существенная разница между замороженными активами и конфискованными. Так, заморозка активов блокирует их доступ к владельцу, а конфискация передает право собственности на них правительству.

— Перейти от заморозки активов к их конфискации будет непросто, — заявила помощник Минфина США Элизабет Розенберг.

Напомним, после начала российско-украинского конфликта западные страны приступили к аресту собственности российских бизнесменов и заморозке их активов. Кроме того, в рамках санкций был заблокирован доступ к части золотовалютных резервов Центробанка РФ.

По словам российского министра финансов Антона Силуанова, речь может идти о $300 млрд из $640 млрд.

Ранее редакция сообщала, что Франция заморозила активы РФ (финансовые и нефинансовые) на сумму 1,2 млрд евро.

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