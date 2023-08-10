Бизнесмен Илющенко узаконил в Росреестре право на причал и набережную в Бердске

Официального ответа от управления Росреестра по Новосибирской области требует Совет депутатов города Бердска. Ведомство зарегистрировало право собственности предпринимателя Александра Илющенко на объекты на берегу Бердского залива – в обход судебного вердикта.

— Мы считаем, что такое решение принято незаконно. Ведь суд оказался на стороне администрации, приняв решение не в пользу Илющенко. Так как его строения на берегу Бердского залива являются временными, а не капитальными, администрация не давала разрешения на ввод их в эксплуатацию. Совет депутатов составил новое обращение в Росреестр. И теперь мы просим обосновать такое решение, предоставить основания и чёткие аргументы, — рассказала депутат горсовета Елена Белова изданию «Курьер.Среда».

Прибрежная территория оказалась в распоряжении бизнесмена, который так и не построил здесь набережную, как обещал изначально. Сейчас здесь работает парк «Ремикс». Популярное место отдыха в последнее время огорчает посетителей. Люди недовольны повышением цен и состоянием локации.

— В кабинках для переодевания нет дверей, хотя одна кабинка находится напротив других. Зачем тогда вообще перегородки? Крючки всё сорваны, повесить одежду и сумку некуда. Слив не работает, купальники нельзя выжимать! Вход теперь 400 рублей, въезд — 200. Всё в расфигаченном состоянии, а цену повысили. Короче, никто не хочет поддерживать в адекватном состоянии, только деньги собирают, – негодует пользователь под ником Frutty_Fruit на сайте «Фламп».

Ещё в апреле 2023 года арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Бердска, признав, что бизнесмен не имеет права собственности на объекты на побережье. Власти требуют их снести. Депутаты готовят обращения в прокуратуру и Следственный комитет – необходима проверка действий специалистов Росреестра.