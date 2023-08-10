Жителей Красноярска осудили в Новосибирске за 45 кг наркотиков

В Новосибирской области суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт свыше 45 кг наркотических средств.

Неудача настигла двух красноярцев в селе Береговое. В марте 2023 года парни должны были извлечь из тайника крупную партию наркотиков, а в дальнейшем заняться их распространением. Тайник мужчины нашли, вытащили из него 39 кг гашиша и 6 кг кокаина. Они даже не догадывались, что за их походом уже тщательно наблюдают силовики.

— Довести до конца преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств обвиняемые не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции, а наркотическое средство было изъято из незаконного оборота, — прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

В отношении незваных гостей столицы Сибири было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». В результате суд приговорил их к 9 и 10,5 годам лишения свободы с отбыванием в колониях строгого и особого режимов.