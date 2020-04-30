Бизнесу готовят защиту для перехода в новый формат

— Нынешний экономический кризис, осложненный режимом самоизоляции, будет своеобразной лакмусовой бумажкой, которая позволит оценить, насколько бизнес готов к новому виду взаимодействия. Мы видим, что бизнес меняется, переходит в электронную плоскость, взаимодействие между различными организациями приобретает совершенно иной характер, — констатировал на пресс-конференции в ТАСС директор компании ООО «Системы информационной безопасности» (ООО «СИБ») — резидента Академпарка — Андрей Помешкин.

По его словам, сейчас становится понятно, что эффективное взаимодействие невозможно без обеспечения безопасности бизнеса, смены привычной бизнес-модели, так как часть работы переносится из офиса в удаленный формат. Примерно 70% компаний, связанных с информационным бизнесом, сегодня также работают в удаленном режиме.

— Если домашний компьютер не подготовлен, то организация получает дополнительный источник угрозы, для злоумышленников открываются новые возможности — они могут использовать частные компьютеры как точки для атаки, — поясняет Помешкин.

Чтобы расшить эти проблемы IT-компании сейчас работают по целому ряду направлений. В частности, над созданием защищенной видеоконференц-связи, которая необходима компаниям для проведения совещаний и переговоров, а также масштабных мероприятий.

— Сегодня не редки случаи, когда в ходе подобных совещаний происходила утечка конфиденциальной информации. Но сейчас уже есть решения, позволяющие работать с большими объемами информации и открытыми каналами, обеспечивать безопасность мероприятий с количеством участников до 5 тысяч человек. Они могут одновременно работать по защищенным каналам связи, взаимодействуя между собой, — говорит Андрей Помешкин.

Один из таких проектов готовит «СИБ» в рамках Технопарка. Кроме того, компания работает с «Опорой России» по формированию защищенной платформы для взаимодействия общественных организаций и бизнеса.

— Совместно с Технопарком и «Опорой России» мы ведем проект по формированию процедур перехода бизнеса в новый формат. Создается банк взаимопомощи предпринимателям, которые будут работать на защищенной платформе. Этот формат актуален для изменения структуры бизнеса, — говорит он.

К трендам режима самоизоляции он также отнес рост интереса к бесплатным решениям по защищенным каналам. Например, со стороны госструктур, вузов, коммерческих компаний. С учетом карантина и сложной экономической ситуации IT-компании предлагают их пока использовать на безвозмездной основе. В перспективе, конечно, рассчитывая на коммерческие отношения.

— Мы готовы привлекать к этой работе других участников IT-рынка, чтобы продолжать совместное движение в этом направлении, — заявляет гендиректор «СИБ».

По основным услугам цены сейчас также не индексируются. Он не исключает, что эта ситуация сохранится до осени.

Комментируя последствия кризиса и режима самоизоляции, Андрей Помешкин говорит, что после их завершения у многих компаний может измениться подход к организации бизнес-процессов.

— По прогнозам специалистов, история с самоизоляцией затянется до осени, собственникам нужно обеспечивать сохранность бизнеса, его стабильность, поэтому, думаю, многие решения, которые сейчас предлагают IT-компании, останутся популярными и после выхода из самоизоляции, — рассуждает эксперт. — Трендом последнего времени стал интерес к необходимости обеспечения безопасности бизнес-процессов со стороны компаний МСП. Считаю, что развитие рынка будет сдвигаться в этот сегмент. В том числе потому, что многие предприниматели решат сохранить часть процессов в дистанционном режиме для оптимизации расходов.

Что касается смены состава игроков IT-рынка, по его словам, об этом можно будет говорить месяца через два.

— Наш рынок отличается сезонностью. В начале года обычно мы видим паузу в процессах ведения бизнеса. Все финансирование по линии госзаказа также сдвигается на вторую половину-конец года. За счет этих контрактов компании обычно обеспечивают себе «подушку безопасности» в первом квартале. Думаю, что через два месяца уже можно будет понять, кто из игроков местного IT-рынка смог подготовиться к этой ситуации и твердо стоит на ногах, — резюмирует Помешкин.

Фото: pixabay.com, автор- succo